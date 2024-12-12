Трафик застыл

Емкость сети связи российских мобильных операторов в этом году выросла незначительно, но объем трафика, доходящий до пользователей без сбоев, увеличился на треть, что отражает улучшения уровня развития линий связи. Причина невысоких темпов роста емкости — нехватка частотного ресурса. Операторы считают, что без выделения новых частот в ближайшие годы емкость сетей будет исчерпана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В 2024 году доля просмотра онлайн-видео со скоростью ниже 2,5 Мбит/с (позволяет смотреть видео в низком разрешении) в сетях мобильных операторов по РФ в среднем сократилась на 4,75%, следует из данных Vigo (разрабатывает средства для мониторинга и управления качеством сети). Соответственно, общий показатель пропускной способности сети вырос. В отдельных федеральных округах (ФО) доли также выросли или остались неизменными. В Северо-Кавказском ФО медианная доля таких просмотров увеличилась на 7 п. п., до 36,3%, а в Южном ФО — на 0,2 п. п., до 31,95%. В остальных ФО сократилась на 2–16 п. п. При этом медианное количество потерь пакетов (наименьших единиц трафика в интернете) в среднем по стране сократилось на не менее 33% (см. график). То есть конечные пользователи стали получать больше трафика без перебоев.

Операторы связи не предоставляют точных данных о состоянии своих сетей связи. Для измерения уровня развития сети можно прибегать к косвенным метрикам, таким как доли просмотра онлайн-видео на определенных скоростях. Чем выше доля просмотров на высоких скоростях, тем больше емкость сети связи, то есть большее количество абонентов могут смотреть видео в высоком разрешении. Например, для просмотра видео в Full HD нужна скорость в 10 Мбит/с.

Сам рост средней скорости при просмотре онлайн-видео может говорить о том, что операторам не хватает радиоресурса, особенно в крупных городах (из-за достижения предельной плотности застройки 4G), говорит директор по продуктам Vigo Антон Прокопенко. Для дальнейшего развития необходимо выделение дополнительных полос пропускания, новых частотных диапазонов и запуска 5G, считает он. «Положительная динамика по сокращению потерь пакетов за последние два года отражает интенсивное развитие транспортных сетей мобильных операторов и развитие 4G-сетей, в большей степени за счет рефарминга (перераспределение частот.— “Ъ”) 3G-частот»,— добавляет он.

За 2024 год операторы связи увеличили долю использования технологии 4G до 96% против 90% на начало 2023 года. Аналитики связывали это с рефармингом, однако говорили, что полного перехода на четвертое поколение связи пока ждать не приходится (см. “Ъ” от 12 ноября).

Все опрошенные “Ъ” операторы говорят, что для сохранения качества скорости передачи данных они модернизируют сеть и увеличивают ее емкость, проводя рефарминг и устанавливая новые базовые станции или «довешивая» оборудование на существующие сервисами. «В условиях высокого роста трафика увеличение скорости передачи данных даже на 5% является положительным фактором развития отрасли»,— считают в t2. В «Вымпелкоме» добавляют, что за год потребление трафика выросло на 13%. В «МегаФоне» говорят, что «в последнее время наблюдается перераспределение нагрузки между крупными видео- и другими интернет-сервисами, что также влияет на скорость просмотра».

«В ближайшие годы емкость сетей операторов будет исчерпана, если не будут выделены дополнительные частоты для LTE и возникнут задержки с запуском первых сетей 5G»,— говорят в МТС. В «Вымпелкоме», «МегаФоне» и t2 добавляют, что для дальнейшего повышения производительности сети необходимо выделение новых частотных диапазонов под развертывание 5G-сети.

Алексей Жабин