Ковидный долг вернули с процентами

ООО «Атлант» через арбитражный суд Башкирии взыскало с ООО «Санаторий „Юматово“» 4,8 млн руб. процентов за пользование чужими средствами. Ранее компания взыскала с санатория 19,54 млн руб. по договору об оказании клининговых услуг по обслуживанию ковидного обсерватора. Санаторий не оплатил компании эти услуги. Юристы полагают, что обжаловать решение суда не имеет смысла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии взыскал с ООО «Санаторий „Юматово“» в пользу кумертауского ООО «Атлант» 4,8 млн руб. процентов за пользование чужими средствами.

По материалам дела, 26 апреля 2020 года между ГБУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты» (далее — СОМГЗ) и санаторием «Юматово» был подписан договор «на функционирование обсерватора» для размещения прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции. Пассажиров зарубежных рейсов размещали в номерах на две недели, где они пережидали инкубационный период. При получении отрицательных результатов двух анализов на COVID-19 их отправляли домой. Общая стоимость договора составила 19,54 млн руб., которые СОМГЗ полностью выплатила. Средства выделялись из республиканского бюджета.

В тот же день санаторий «Юматово» заключил договор с «Атлантом» на уборку внутренних помещений общей площадью 6 тыс. кв. м. Подрядчик должен был проводить уборку в течение месяца (в апреле — мае 2020 года) в трех корпусах санатория. В частности — генуборка раз в неделю, текущая уборка два раза в день с дезинфекцией, сбор мусора и его обеззараживание. Цена услуг составила 170 руб. за 1 кв. м. Согласно расчету «Атланта», ответчик принял, но не оплатил услуги в размере 19,4 млн руб. Как сообщал «Ъ-Уфа», компания обратилась с иском в арбитражный суд Башкирии, который решением от 12 января 2024 года взыскал с санатория указанную сумму. Решение устояло в апелляционной и кассационной инстанциях.

Как указал «Атлант» в новом иске, ранее он не заявлял требования о взыскании процентов за пользование чужими средствами. Он отметил, что санаторий перечислил ему сумму долга в размере 19,54 млн руб. Как следует из договора от 26 апреля 2020 года, за несвоевременную оплату услуг заказчик вправе требовать оплату неустойки в размере 0,1% от просроченной суммы по договору за каждый день просрочки.

Суд пришел к выводу, что истец правомерно заявил требование о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами. Согласно расчету, проценты фактически рассчитаны с 6 августа 2021 по 4 июня 2024 года (за исключением мораторного периода с 1 апреля по 1 октября 2022 года) в размере 4,8 млн руб.

Довод санатория о пропуске истцом срока исковой давности суд отклонил.

Судебный эксперт экспертной группы Veta Александр Терентьев считает «крайне низкими» шансы санатория на успешное обжалование решения о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, с учетом нового решения суда по данному спору и имеющегося бэкграунда. «Так, судом были обоснованно применены положения 395 ст. ГК РФ после того, как была установлена невозможность взыскания договорной неустойки из-за отсутствия подписанного ответчиком договора. При этом суд правильно определил и период начисления процентов»,— отмечает эксперт. «В этом деле суд не смог взыскать с санатория предусмотренную договором неустойку, потому что сам договор не был подписан санаторием. Поэтому суд использовал другой механизм — взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами. Это стандартная мера ответственности, которая применяется при просрочке денежных обязательств даже при отсутствии подписанного договора»,— пояснил Александр Терентьев.

По его мнению, ключевым фактором, осложняющим перспективы обжалования, является и факт признания ответчиком исковых требований в полном объеме в ходе более раннего судебного заседания, которое сделал уполномоченный представитель санатория.

«Существенно и то, что основное требование о взыскании задолженности в размере 19,4 млн руб. также уже подтверждено вступившими в законную силу более ранними судебными актами, включая постановления апелляционной и кассационной инстанций. Таким образом, единственным гипотетическим основанием для обжалования могло бы стать заявление о нарушении порядка расчета процентов или некорректном применении ключевой ставки ЦБ РФ. Однако материалы дела показывают, что расчет произведен верно и проверен судом. Более того, признание иска ответчиком фактически лишает его возможности оспаривать эти аспекты в вышестоящих инстанциях»,— резюмирует эксперт.

Майя Иванова