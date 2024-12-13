Деньги на местах

Каждый год Русфонд заканчивает отчетной колонкой. На этот раз итоги года мы подведем дважды. В последнюю неделю года опубликуем федеральный отчетный текст, а сейчас — региональный (предварительный). Бюро Русфонда успешно работают в 14 регионах РФ и в этом году делают треть наших благотворительных сборов, перевалив рубеж в 500 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светлана Дружинина

Светлана Дружинина



Началось строительство региональной сети в 2011 году — мы открыли первое бюро в Татарстане. Сейчас в региональной дирекции Русфонда 14 бюро, их сборы росли из года в год и в 2024 году впервые достигнут полмиллиарда рублей.

За годы работы у каждого бюро появились постоянные проекты и благотворители, их вклад становился то больше, то меньше, но даже в трудные времена партнеры нас не оставляли. В Татарстане, например, компания «Татнефть» к проекту совместных даров в 2022 году добавила еще и программу «Клуб чемпионов» — отчисления от бонусов, которые получают клиенты заправочных станций. РНКБ Банк (ПАО), который помогал детям Республики Крым и Севастополя, с 2022 года добавил еще помощь детям Краснодарского края.

Рост пожертвований в этом году составил 20% к 2023 году (ожидаемые 505 млн руб. против 420 млн руб. соответственно). Это оказалось возможным, потому что люди стали жертвовать больше: среднее пожертвование в 2024 году составило 833 руб. против 638 руб. в 2023-м. Интересно, что при росте сборов количество благотворителей осталось на прошлогоднем уровне, время на сбор средств не увеличилось, а средний счет на лечение вырос на 10%.

Заметную роль в структуре региональных сборов играют гранты. Так, бюро в Свердловской области в четвертый раз получило грант «Екатерининской Ассамблеи», которую проводит Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей. Полученные Русфондом 33,8 млн руб. помогут переоснастить современным медицинским оборудованием Перинатальный центр города Каменска-Уральского.

Бюро в Приморском крае совместно с региональной общественной организацией «Восток» получило субсидию из краевого бюджета 2,5 млн руб. Средства пойдут на медицинскую, юридическую, психологическую и социальную помощь семьям с тяжелобольными детьми.

В апреле руководитель бюро в Татарстане Наталья Сперанская стала победителем грантового конкурса «Энергия добра», который организовала компания «Татнефть». Поддержку в 745 тыс. руб. получил проект Сперанской «Татарский орнамент в декоративно-прикладном творчестве для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) и другими ментальными нарушениями». Еще 358 тыс. руб. на проект выделил благотворитель из Казани, пожелавший остаться неназванным. К слову, этот же благотворитель в 2024 году оплатил лечение девяти детей на 3,4 млн руб. Он уже более пяти лет помогает детям Татарстана, и в неформальных разговорах с коллегами Наталья Сперанская называет его ангелом.

У многих региональных бюро складываются свои традиции. Второй год в Самаре инструкторы по зумбе и поклонники этого фитнес-направления проводят в Струковском парке фестиваль «Русфонд & Зумба». Более 250 человек в этом году поддержали благотворительное мероприятие и помогли шестимесячному Максиму Писареву. У мальчика была опасная дистрофия, а теперь благодаря участникам фестиваля у Максима есть специальное питание, которое позволит набрать нормальный вес.

В пригороде Санкт-Петербурга на презентации экокурорта «Резиденция Рощино» прошел благотворительный аукцион. Все собранные средства пошли на оплату операции по исправлению прогрессирующего сколиоза Марку Ларионову. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо, восстанавливается после операции.

Ежегодно в Ростове-на-Дону проходит благотворительная новогодняя ярмарка «Символ года». Творческие коллективы региона делают для ярмарки игрушки в разных техниках, чтобы посетители приобретали эти игрушки в обмен на пожертвование. Собранные средства идут на помощь тяжелобольным детям Ростовской области.

В Воронежской области третий год реализуется проект «Помощь беженцам». С 2022 года в регионе работают 76 пунктов временного размещения (ПВР), в которых проживают около 4,8 тыс. человек. Руководитель бюро Русфонда в Воронежской области Наталья Инютина постоянно находится на связи с руководителями ПВР и от имени читателей Русфонда уже передала беженцам предметов первой необходимости на 22 млн руб.

Эти и многие другие инициативы стали реальностью благодаря большой и дружной команде региональной дирекции, нашим партнерам и читателям Русфонда.

С наступающим Новым годом и Рождеством, дорогие друзья! Здоровья, мира и добра!

Светлана Дружинина, директор региональной дирекции Русфонда