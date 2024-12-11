Правительство Абхазии пока не получило ответ от России на запрос о соцвыплатах

Правительство Абхазии в ответ на запрос «РИА Новости» сообщило, что пока не получило от российской стороны ответа на просьбу возобновить социальные выплаты в республике. Письмо с такой просьбой исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба направил российскому премьер-министру Михаилу Мишустину 9 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Бганба

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Валерий Бганба

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы не получили ответ из правительства России на письмо, которое направили на имя Михаила Мишустина 9 декабря с просьбой о возобновлении софинансирования зарплат бюджетникам»,— сообщила пресс-служба правительства Абхазии агентству.

Господин Бганба в разговоре с ТАСС отметил, что контакты по вопросу этого обращения могут быть у и. о. президента Абхазии Бадры Гунбы с администрацией российского президента. «Но у нас ни с правительством, ни с сопредседателем российской части российско-абхазской межправкомиссии контактов сейчас нет»,— сказал господин Бганба. Он не уточнил, сколько времени российская сторона должна рассматривать письмо с просьбой о социальных выплатах.

В письме на имя господина Мишустина Валерий Бганба просил возобновить социальные выплаты и разморозить софинансирование зарплат в стране. 6 декабря исполняющий обязанности министра финансов Абхазии Владимир Делба говорил, что из-за больших трат на оплату перетока электроэнергии в республике не хватает средств для выплат зарплат сотрудникам правоохранительных органов и бюджетной сферы.

Россия прекратила соцвыплаты работникам силовых структур, врачам и учителям Абхазии с 1 сентября. Министр иностранных дел республики Сергей Шамба объяснял, что это связано с невыполнением обязательств перед Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что выплаты приостановили с целью «соблюдения баланса обязательств».