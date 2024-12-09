Абхазия попросила Россию возобновить финансирование соцвыплат в республике

Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба рассказал ТАСС, что написал письмо председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой возобновить социальные выплаты в республике. Он также попросил разморозить софинансирование зарплат в стране.

По данным ТАСС, господин Бганба сообщил во время заседания штаба по энергетике, что страна тратит огромные средства на оплату перетока электроэнергии. Исполняющий обязанности министра финансов Абхазии Владимир Делба заявлял 6 декабря, что из-за этого в республике не хватает средств для выплат зарплат сотрудникам правоохранительных органов и бюджетной сферы. Сегодня, 9 декабря, он сказал во время совещания, что власти направили средства на выплату сотрудникам силовых структур.

Россия с 1 сентября прекратила соцвыплаты работникам силовых структур, врачам и учителям Абхазии. Министр иностранных дел республики Сергей Шамба объяснял, что это связано с невыполнением обязательств перед Россией, глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что выплаты приостановили с целью «соблюдения баланса обязательств».