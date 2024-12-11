Обвиняемого в связях со школьницами экс-гендиректора ЧЭМК осудили условно

Экс-гендиректор Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) 73-летний Павел Ходоровский осужден на четыре года условно по делу о сексуальных связях со школьницами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Ходоровский

Фото: Пресс-служба ЧЭМК Павел Ходоровский

Фото: Пресс-служба ЧЭМК

«Ходоровскому сегодня оглашен приговор: 4 года условно с испытательном сроком 3 года»,— сказали в Калининском районном суде Челябинска «РИА Новости»

Павла Ходорковского обвиняли по ч. 4 ст. 135 (развратные действия группой лиц), которая предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы, по ст. 240.1 (получение сексуальных услуг несовершеннолетнего) — до 4 лет лишения свободы и ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порноматериалов) — до 6 лет лишения свободы, пишет 74.RU. По данным издания, экс-директор ЧЭМК полностью признал вину, с ним заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.

Павла Ходоровского задержали сегодня, 11 июня, по подозрению в преступлениях «против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности». Портал Ura.ru со ссылкой на источник утверждал, что на него «дал показания сутенер, задержанный ранее». Источник 74.ru утверждал, что обвиняемого с несовершеннолетними познакомила Дарья Филичкина, проходящая по делу в качестве обвиняемой. 1 ноября ее арест продлили до 10 декабря. С 2 ноября бывший глава ЧЭМК находился под домашним арестом.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «С завода в СИЗО».