В Перми продают здания бывшей продовольственной сети «Облпрод»

В Перми продается здание оптовой базы ООО «Областная продовольственная компания» («Облпрод») по ул. Героев Хасана, 98 и 98к1. Соответствующие объявления появились на сайте «Авито». Стоимость первого актива составляет 38,8 млн руб., второго — 150 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: авито Фото: авито

Согласно объявлению, коммерческий объект с капитальным ремонтом стоимостью 38,8 млн руб. имеет площадь 558 кв. м. В описании указано, что в помещении располагается действующий магазин c отдельным входом и цокольным этажом. В здании подключены центральные коммуникации, включая отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализацию. «Срок окупаемости — десять лет. По данному объекту согласована торговая сеть "Чижик"»,— уточняется в объявлении.

Второй объект, стоимостью 150 млн руб. и площадью 2,5 тыс. кв. м, сдается в долгосрочную аренду торговой сети «Маяк» и располагает необходимыми коммунальными сетями. Срок окупаемости актива — девять лет.

ООО «Областная продовольственная компания» ранее было крупным оптовым поставщиком бакалеи, масла, мяса, рыбы, кондитерских изделий и кормов для животных и птицы. Общество управляло сетью из 38 оптовых баз и супермаркетов на территории Прикамья, Удмуртской Республики и Кировской области. Единственным владельцем и директором ООО является бизнесмен Алексей Бусаров.

Финансовые сложности у компании появились в 2021 году, когда «Облпрод» пытались обанкротить в суде ООО «Рустранс-Пермь» и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие». Однако производство по делу было прекращено, так как общество снизило задолженность перед «Рустранс-Пермь», а долг перед банком полностью погасило. В начале 2022 года заявление о банкротстве ООО «Облпрод» подавало в суд ПАО «Т Плюс», но компания оплатила задолженность еще до принятия заявления к производству. Несмотря на то что «Областной продовольственной компании» тогда удалось избежать банкротства, общество начало активно сворачивать свою сеть.