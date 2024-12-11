Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Перми продают здания бывшей продовольственной сети «Облпрод»

В Перми продается здание оптовой базы ООО «Областная продовольственная компания» («Облпрод») по ул. Героев Хасана, 98 и 98к1. Соответствующие объявления появились на сайте «Авито». Стоимость первого актива составляет 38,8 млн руб., второго — 150 млн руб.

Фото: авито

Фото: авито

Согласно объявлению, коммерческий объект с капитальным ремонтом стоимостью 38,8 млн руб. имеет площадь 558 кв. м. В описании указано, что в помещении располагается действующий магазин c отдельным входом и цокольным этажом. В здании подключены центральные коммуникации, включая отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализацию. «Срок окупаемости — десять лет. По данному объекту согласована торговая сеть "Чижик"»,— уточняется в объявлении.

Второй объект, стоимостью 150 млн руб. и площадью 2,5 тыс. кв. м, сдается в долгосрочную аренду торговой сети «Маяк» и располагает необходимыми коммунальными сетями. Срок окупаемости актива — девять лет.

ООО «Областная продовольственная компания» ранее было крупным оптовым поставщиком бакалеи, масла, мяса, рыбы, кондитерских изделий и кормов для животных и птицы. Общество управляло сетью из 38 оптовых баз и супермаркетов на территории Прикамья, Удмуртской Республики и Кировской области. Единственным владельцем и директором ООО является бизнесмен Алексей Бусаров.

Финансовые сложности у компании появились в 2021 году, когда «Облпрод» пытались обанкротить в суде ООО «Рустранс-Пермь» и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие». Однако производство по делу было прекращено, так как общество снизило задолженность перед «Рустранс-Пермь», а долг перед банком полностью погасило. В начале 2022 года заявление о банкротстве ООО «Облпрод» подавало в суд ПАО «Т Плюс», но компания оплатила задолженность еще до принятия заявления к производству. Несмотря на то что «Областной продовольственной компании» тогда удалось избежать банкротства, общество начало активно сворачивать свою сеть.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...