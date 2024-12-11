Объединение Wildberries и Russ представило корпоративный бренд и логотип RWB

Объединенная компания Wildberries и Russ представила корпоративный бренд и логотип RWB, сообщила пресс-служба объединения. При этом маркетплейс и оператор наружной рекламы продолжат использовать в своей деятельности оба названных бренда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / Russ_Outdoor Фото: t.me / Russ_Outdoor

В перспективе под брендом RWB, который станет материнским для новых продуктов, будут выпускать товары в сфере IT-индустрии, инноваций и обучения. Компания планирует улучшить автоматизацию и персонализацию своих сервисов, а также внедрить новые логистические решения и предоставить клиентам дополнительные услуги.

В начале декабря Wildberries и Russ анонсировала появление механизма QR-кодов для возврата покупок, что позволит покупателям возвращать товары на любом пункте выдачи заказов. Кроме того, Объединенная компания вышла на рынок доставки продуктов и готовой еды, наладив сотрудничество с Vprok.ru, входящим в X5 Group. В тестовом режиме доставка уже доступна в некоторых районах Москвы.

Объединенная компания Wildberries и Russ завершила реструктуризацию в октябре, сообщив о наличии всех необходимых регуляторных одобрений. За месяц до этого компания получила разрешение Федеральной антимонопольной службы, что стало последним шагом для завершения слияния. О планах объединиться Wildberries и Russ заявили в конце июня, намереваясь создать новую цифровую торговую платформу.

О возможном ужесточении правил работы онлайн-площадок — в материале «Ъ» «От маркетплейсов требуют солидарности».