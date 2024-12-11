3,9 процента составило сокращение импорта КНР в годовом выражении в ноябре 2024 года, следует из данных Главного таможенного управления страны. В октябре спад был менее заметным — 2,3%. Ускорение спада объясняется слабостью внутреннего спроса. Экспорт же из Китая в ноябре продолжил расти: он увеличился на 6,7% после расширения на 12,7% в октябре. Некоторое замедление роста связано с тем, что октябрьский скачок отчасти объяснялся эффектом низкой базы. Продолжил расширяться в ноябре китайский экспорт в США: год к году он вырос на 7,4%, до $47,3 млрд. КНР наращивает поставки в преддверии инаугурации Дональда Трампа, пообещавшего кратное увеличение пошлин на все товары из Китая.