Александр Хинштейн рассказал о первых днях работы в Курской области

Во вторник в курском Доме журналистов прошла первая пресс-конференция врио губернатора Александра Хинштейна, назначенного на этот пост в конце прошлой недели. Он рассказал о первых результатах работы и планируемых решениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Накануне господин Хинштейн предложил покаяться и уволиться тем чиновникам, которые чувствуют за собой грехи, но пока никто этому совету не последовал, сообщил врио губернатора: «Явку с повинной тяжело написать. Слова подобрать надо». Он добавил, что хочет выстроить кризисную систему управления и не собирается устраивать революцию, а основной задачей власти считает «работу для людей». При этом Александр Хинштейн уверен, что отсутствие у него управленческого опыта не помешает ему руководить регионом, так как он рассчитывает на поддержку жителей и командную работу чиновников.

В первые же дни работы новый руководитель «без предупреждения» посетил несколько пунктов временного размещения, где живут переселенцы из приграничных районов, и выслушал много обращений от людей, которые раньше не могли достучаться до власти. После этих встреч он предложил изменить систему помощи тем, чье жилье разрушено из-за боевых действий: сейчас после выдачи сертификатов на новое жилье люди вынуждены передавать свои участки государству, а это, по мнению врио губернатора, несправедливо. Он также анонсировал поездку в Москву 11 декабря, в ходе которой намерен обсудить со спикером Госдумы Вячеславом Володиным проблемы федерального законодательства. А на следующий день запланирована прямая линия врио главы региона «без всякой модерации».

Незадолго до пресс-конференции Александр Хинштейн прошелся по Курску с главой города Игорем Куцаком и, как признался журналистам, четыре раза чуть не упал из-за гололеда, после чего предложил мэру возглавить Федерацию конькобежного спорта. В то же время он отметил, что не поддерживает идею возвращения прямых выборов градоначальников: «У нас в регионе антикризисное управление, и менять систему выборов точно не время. Выборы — это дорогое удовольствие».

Поделился врио губернатора и другими личными впечатлениями от Курска, отметив, что в городе много исторических красивых зданий. Но перевозить сюда свою семью господин Хинштейн пока не планирует. «Это связано с вопросами безопасности. Я объект устремлений противника, и ликвидировать врио губернатора — это цель»,— пояснил он.

Сергей Толмачев, Воронеж