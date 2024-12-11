С пляжа в камеру

В Ленинградской области СКР предъявил Вадиму Фролову обвинение в убийстве, совершенном почти десять лет назад. По версии следствия, в 2015 году господин Фролов задушил своего родственника-предпринимателя, а затем сжег в лесу его автомобиль. После фигурант уехал за границу с поддельными документами, обосновался в Южной Америке, а затем, по данным правоохранителей, вместе с сообщниками украл на Карибах яхту стоимостью 30 млн руб., которую перегнал в Черное море и стал сдавать в аренду. В конце концов Фролова задержали в Колумбии, и эта страна выдала его России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Следственный отдел СКР по городу Кировску Ленинградской области предъявил обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) уроженцу Шлиссельбурга Вадиму Фролову. В ноябре текущего года по запросу российской стороны он был экстрадирован на родину из Колумбии в сопровождении сотрудников национального центрального бюро Интерпола МВД России. О его выдаче сообщала официальный представитель МВД Ирина Волк. Она также уточнила, что дело по факту убийства было возбуждено в ноябре 2015 года. Фролов, по ее словам, все это время скрывался за границей, используя заграничный паспорт на чужое имя. 17 ноября Вадима Фролова арестовал суд, и его поместили в СИЗО «Горелово». Вину он не признает.

В СКР полагают, что в конце ноября 2015 года обвиняемый вместе с сообщниками заманил предпринимателя в Шлиссельбург якобы на встречу с клиентом. Там потерпевшего несколько раз ударили по голове, после чего задушили. В материалах дела говорится, что злоумышленники, чтобы замести следы преступления, отогнали автомобиль убитого в лесной массив и там сожгли, а труп был выброшен в Ладогу. Как сообщили источники “Ъ”, жертвой оказался родственник фигуранта 29-летний Леонид Фролов. Он занимался ремонтом гидроциклов и перед пропажей успел рассказать близким, что собирается в Шлиссельбург. Причиной конфликта могли быть финансовые разногласия между родственниками. После исчезновения предпринимателя его мать обратилась в правоохранительные органы. Вадим Фролов попал под подозрение почти сразу, однако он скрылся. Расследование продолжалось несколько лет, недавно был задержан один из соучастников преступления. Он дал показания, в которых подтвердил причастность Фролова к убийству.

В России Вадим Фролов задерживаться не стал и уехал в Южную Америку по паспорту на имя Игоря Кравеца. Чем он там занимался, доподлинно неизвестно, однако правоохранители считают, что беглец может быть причастен к краже в 2019 году у иностранной чартерной компании на островах Антигуа и Барбуда парусно-моторной яхты «Ариэль» стоимостью 30 млн руб., которую затем стали сдавать в аренду для прогулок под российским флагом по побережью Черного моря. По факту хищения яхты королевская полиция Антигуа и Барбуды возбудила уголовное дело.

В феврале этого года яхта была задержана севастопольскими таможенниками. «Аферисты наладили бизнес и стали сдавать яхту под российским флагом в аренду для морских прогулок по российскому и турецкому побережью Черного моря. Там оно и попало в поле зрения оперативников Севастопольской таможни»,— говорится в сообщении ФТС. Экспертиза показала, что «Ариэль» не была задекларирована, имеет два идентификационных номера, один из которых поддельный, а также свыше 8 млн руб. неуплаченных таможенных платежей. По материалам таможни возбуждено еще два уголовных дела.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург