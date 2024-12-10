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Суд обязал двух бизнесменов выплатить 1 млрд руб. за сброс грунта в реку Хосту

В Краснодаре Четвертый кассационный суд общей юрисдикции утвердил решение о взыскании с предпринимателей Дирана Чепняна и Юрия Калайджяна компенсации экологического ущерба на сумму 1 млрд руб., сообщает прокуратура Краснодарского края. Установлено, что по вине ответчиков в результате несанкционированного сброса грунта на реке Хосте образовался затор, что привело к подтоплению участка на территории Кавказского биосферного заповедника.

Как следует из материалов процесса, Диран Чепнян занимал должность директора ООО «Первая строительная компания», Юрий Калайджян был заместителем директора. Топ-менеджеры заключили от имени компании договор на вывоз автомашинами грунта со строительной площадки в Хостинском районе, где возводилась гостиница. Складирование грунта производилось на участках, принадлежащих гражданам, а также на участках, находящихся в государственной собственности.

Проверка природоохранной прокуратуры установила, что при вывозе грунта участки были загрязнены мусором от строительных и ремонтных работ, деревья и трава были уничтожены. Кроме того, при складировании грунта произошло смещение почвы и деревьев, в результате чего на реке Хосте образовалась запруда длиной 860 м. Следствием этого стало подтопление части Тисо-самшитовой рощи, расположенной на территории Кавказского государственного природного биосферного заповедника.

Анна Перова, Краснодар

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