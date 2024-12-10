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Коммерсантъ FM
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Госдума поправила рекламный сбор

10 декабря Госдума одобрила поправки к федеральному закону «О рекламе», согласно которым участники рынка интернет-рекламы должны будут отчислять в бюджет 3% профильных доходов за квартал. Накануне их внесли в Госдуму в виде поправок ко второму чтению к законопроекту, изначально касавшемуся требований к рекламе банковских услуг. Официально опубликованная версия несколько отличается от той, которая обсуждалась ранее (см. “Ъ” от 18 ноября). Если в предварительной версии от уплаты сборов были освобождены только федеральные теле- и радиоканалы из первого и второго мультиплексов, то в версии, принятой во втором чтении, исключения распространяются на всех теле- и радиовещателей.

От новых требований также освобождаются информационные агентства, медиа с госучастием или учрежденные органами власти, а также ресурсы компаний, которые в течение года получали субсидии на функционирование СМИ. Также сбор смогут не уплачивать издатели и редакции печатных изданий, подпадающие под определенные критерии совокупного тиража за год, например, 300 тыс. для ежеквартальных изданий и 15 млн для тех, которые выходят два раза в неделю или чаще.

Юрий Литвиненко

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