«Цапковскому» пересчитали передачи

Предприниматель из станицы Кущевской Вячеслав Тесля, бывший компаньон члена банды «Цапки» Вячеслава Цеповяза, ведет судебный спор с финансовым управляющим осужденного, признанного банкротом. С 2020 по 2023 год господин Тесля по доверенности от господина Цеповяза получал арендные платежи за использование «цапковского» имущества, после чего тратил средства на поездки в колонию и на приобретение посылок для осужденного. Финансовый управляющий считает, что средства в сумме 21,8 млн руб. получены господином Теслей незаконно и должны быть возвращены на счет банкрота для распределения между кредиторами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд не поверил, что деньги на питание Вячеслава Цеповяза в колонии поступали из конкурсной массы при его банкротстве

Фото: mzk1.ru Суд не поверил, что деньги на питание Вячеслава Цеповяза в колонии поступали из конкурсной массы при его банкротстве

Фото: mzk1.ru

Арбитражный суд Краснодарского края в ходе банкротства «цапковского» Вячеслава Цеповяза аннулировал серию выплат на имя бывшего компаньона господина Цеповяза Вячеслава Тесли от ООО «Опытно-производственное хозяйство (ОПХ) "Слава Кубани"» на общую сумму 21,8 млн руб., материалы опубликованы в картотеке арбитражных судов. Как следует из судебного акта, с 2020 по 2023 год Вячеслав Тесля, имевший доверенность от господина Цеповяза, получал от ОПХ средства, предназначенные осужденному в качестве арендной платы за использование принадлежащих господину Цеповязу сельхозугодий.

«Опытно-производственное хозяйство "Слава Кубани"» изначально принадлежало Вячеславу Цеповязу (90%) и Вячеславу Тесле (10%), господин Цеповяз передал свою часть бизнеса компаньону за день до массового убийства в Кущевской — 3 ноября 2010 года. Затем агрокомпания перешла матери и жене Цеповяза. В 2013 году он осужден на 20 лет лишения свободы за совершение преступлений в составе банды «Цапки», в настоящее время он отбывает наказание в колонии строгого режима в Омской области.

В 2023 году господин Цеповяз был признан несостоятельным. Финансовый управляющий Дмитрий Андреев при анализе недавних сделок, совершенных доверенными лицами Цеповяза, обратил внимание на выплаты в пользу Вячеслава Тесли. Экс-компаньон господина Цеповяза пояснил, что полученные от ОПХ суммы были израсходованы им по указанию Вячеслава Цеповяза на уплату налогов и услуг адвокатов, а также на личные нужды находящегося в колонии «цапковского». В частности, господин Тесля сообщил, что он оплачивал свои авиаперелеты в Омскую область для встреч с Вячеславом Цеповязом, приобретал вещи и продукты, чтобы отправлять посылки в колонию, переводил средства на личный счет заключенного. Однако подтвердить расходование денег Вячеслав Тесля не смог, доказательств поступления от него посылок или средств на счет осужденного Цеповяза не оказалось. В итоге Арбитражный суд Краснодарского края признал получение Вячеславом Теслей выплат в интересах Вячеслава Цеповяза недействительными сделками, предприниматель должен перечислить спорную сумму на счет господина Цеповяза для включения ее в конкурсную массу. Господин Тесля обжаловал решение в апелляционной инстанции.

В период отбытия наказания Вячеслав Цеповяз оказался в центре скандала после публикации в 2018 году снимков из колонии в Амурской области, на которых «цапковский» был запечатлен за накрытым столом с красной икрой и крабами, а также рядом с мангалом для шашлыка. По факту нарушения осужденным режима начальник колонии Сергей Картавцев и его заместитель Владимир Васильев были приговорены к судебному штрафу за превышение полномочий.

Анна Перова, Краснодар