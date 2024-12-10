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Коммерсантъ FM
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Перед прямой линией Владимира Путина Кремль составил топ-10 проблем россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в рамках подготовки к прямой линии президента в Кремле обработали около 300 тыс. обращений граждан. По словам господина Пескова, составлен «рейтинг» из десяти основных проблем, волнующих россиян. Какие именно проблемы вошли в этот список, пресс-секретарь не уточнил.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Интерес большой, мы имеем уже представление о возрастных параметрах тех, кто в основном обращается. Мы имеем представление о том, что это в основном больше все-таки женщин обращается»,— рассказал господин Песков во время общения с журналистами. По его словам, в анализе поступающих обращений Кремлю помогает нейросетевая модель GigaChat MAX от «Сбербанка».

Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина начнется 19 декабря в 12:00 мск. В прямом эфире глава государства подведет итоги года и ответит на вопросы журналистов и граждан. В 2023 году «Итоги года» длились четыре часа четыре минуты. За это время Владимир Путин ответил на 67 вопросов.

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