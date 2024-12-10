Главе «Стройхимпроекта» дали условный срок за махинации с поставками медтехники Минобороны

Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор по делу гендиректора ООО «Стройхимпроект» Елены Ляхович. Ей было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при закупке медицинской техники для Минобороны.

Как говорилось в материалах дела, в августе 2019 года ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам», которым руководил Андрей Белков, заключило договор на поставку, монтаж и пусконаладку томографа в рамках реконструкции 9-го Лечебно-диагностического центра Минобороны на Комсомольском проспекте в Москве. Для исполнения контракта, оцениваемого почти в 122 млн руб., Андрей Белков привлек свою знакомую Елену Ляхович. Путем манипуляций с документами, подсчитало следствие, при поставке было похищено 48 млн руб.

Елена Ляхович вину признала, заключила с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. Ее дело рассматривалось в особом порядке. В результате бизнесвумен была приговорена к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 360 тыс. руб.

Олег Рубникович