Стоимость производства мебели вырастет из-за фурнитуры и химикатов

«Килограмм фурнитуры, произведенной в Китае, стоит столько же, сколько килограмм металла в России»,— заявил «Ъ» владелец Первой мебельной фабрики Александр Шестаков. Он отметил, что Китай является основным поставщик фурнитуры в РФ, а ее доля в цене мебели может доходить до 40%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Шестаков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Шестаков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

До недавнего времени при импорте китайской фурнитуры применялась нулевая таможенная ставка, потому что в России такого производства нет. Однако в конце ноября Владивостокская таможня подняла пошлину на китайскую фурнитуру с 0% до 55,65%. «Надеемся, что все-таки пошлина на нее вернется к прежним значениям. То, что у нас не производится, ввозиться должно, пока мы не организуем собственное производство»,— считает господин Шестаков.

По его словам, стоимость изготовления мебели также растет за счет роста цен на химикаты: «Особенно дорожают ДСП и МДФ-плиты, являющиеся основным компонентом мебели, поскольку в плите стоимость химических компонентов — смол, формальдегидов и так далее — составляет около 30%». Участники рынка «не вполне понимают» причины такого роста цен, ведь эти компоненты производятся из российского газа, заметил бизнесмен.

Остановить рост стоимости мебельной продукции возможно тарифным регулированием. Такой подход позволит обеспечить низкую себестоимость производства и в итоге обеспечит насыщение внутреннего рынка и повысит конкурентоспособность российской мебели за рубежом.

Подробнее о ситуации на рынке мебели читайте в эксклюзивном интервью Александра Шестакова «Сегодня в нашей индустрии нет столяров с рубанком».