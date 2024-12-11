Преданья новизны глубокой

На сцене Пермского театра оперы и балета состоялась премьера «Сильвии»: худрук балетной труппы Алексей Мирошниченко поставил знаменитый балет Лео Делиба, самолично создав для него новое либретто. Диковинное зрелище воодушевило Татьяну Кузнецову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Сильвия» не копирует старый добрый балет — она им является, хотя придумана и создана в XXI веке

Фото: Никита Чунтомов / Пермский театр оперы и балета «Сильвия» не копирует старый добрый балет — она им является, хотя придумана и создана в XXI веке

Фото: Никита Чунтомов / Пермский театр оперы и балета

Мировая премьера «Сильвии» Лео Делиба состоялась в Париже в 1876 году: трехактный балет на либретто Жюля Барбье и Жака де Рейнаха, адаптировавших пастораль Торквато Тассо, поставил Луи Мерант. Его хореография долго не прожила, но музыка укоренилась в балетном мире сразу и навсегда. Чайковский, например, был так впечатлен («…это первый балет, в котором музыка составляет не только главный, но и единственный интерес»), что отголоски «Сильвии» можно расслышать в его собственных балетах.

За прошедшие полтора столетия партитура Делиба будоражила многих именитых хореографов — от Сержа Лифаря до Джона Ноймайера. Однако сценическим хитом «Сильвия» так и не стала. Возможно, мешал анакреонтический сюжет с его богами, нимфами, пастухами, охотниками. Балетмейстеры просто покорялись музыке, накрепко связанной с либретто; в лучших «Сильвиях» хореографические фрагменты адекватны партитуре.

Худрук пермского балета Алексей Мирошниченко попытался эту дилемму разрешить: он сочинил собственное либретто по мотивам романа Джованьоли «Опимия» и мифа о Рее Сильвии, матери Ромула и Рема. Сатиры-фавны-нимфы-дриады в либретто остались, однако лишь в качестве наблюдателей — в дела людей они не вмешиваются. А человеческие коллизии разворачиваются по балетным лекалам: царь Альба-Лонги хочет выдать дочь Сильвию за военачальника Луция, однако в разгар помолвки тому приходится отправиться на войну. Властолюбивый брат убивает царя, а Сильвию насильно посвящают в весталки. Вернувшийся воин убеждает невесту нарушить обет безбрачия, его письмо перехватывает узурпатор, девушка в отчаянии убивает злодея его собственным ножом. Заклейменную богиней Вестой и общественным мнением, Сильвию хоронят заживо, ее участь разделяет жених. В эпилоге Аполлон и его музы, покоренные силой их любви, указывают воскресшим героям путь к сияющему чертогу-храму. Как ни странно, это либретто легко ложится на партитуру Делиба; впрочем, хореограф Мирошниченко и музыкальный руководитель Иван Худяков-Веденяпин добавили в свою постановку музыки из другого балета композитора.

Написано либретто с простодушной обстоятельностью, и эта интонация сохранена в постановке. Ни постмодернистской иронии, ни стилизаторских ухищрений, ни современных коннотаций — балет изложен образцовым классическим языком (из ХХ века в него залетели разве что большие мужские прыжки) и следует канонам старинного спектакля, неспешного, костюмного, парадного. Похоже, Алексей Мирошниченко — единственный из действующих хореографов, для кого этот тип зрелища и его пластический язык не архаичен, но естественен, а старинная организация действия (шествия, дивертисменты, всевозможные pas d’action, многолюдные ансамбли и пантомимные кульминации) — привычный способ изложения сюжета. При этом балетмейстер избегает цитат — типовые балетные па он складывает в новые сочетания, украшая их собственными поддержками и комбинациями.

Для многолюдного балета сценограф Альона Пикалова выстроила двухъярусные декорации. Балюстрада и атриум дворца уставлены золоченой утварью и мебелью: курильницы, треножники, пиршественные ложа заполняют каждый сантиметр маленькой сцены Пермского театра. Сотни костюмов Татьяны Ногиновой дополнены париками, затейливыми головными уборами и аксессуарами. Лилово-золотые развратные финикийцы с «полуголой», усыпанной блестками женской свитой; воинственные этруски в черных латах, роскошные матроны в туниках и столах изысканных цветов, «бакстовские» фавны в пятнистых трико, дриады и нимфы в трехслойных хитонах с «обнаженной» грудью — художники трактуют античность в духе Генриха Семирадского.

Артисты во всех этих экзотических нарядах чувствуют себя на удивление свободно и — до последнего сатира — танцуют с видимым удовольствием. И с похвальным прилежанием: колени-стопы дотянуты, позировки точны, руки придерживаются установленных позиций, рисунок массовых танцев отчетлив, перестроения стройны. Классический дивертисмент (балетмейстер поставил на пуанты не только нимф, но и уроженок исторических античных государств, благо достоверных сведений об их танцах все равно не сохранилось) пролетает на одном дыхании — так выверен его ритм, так правильно рассчитано чередование атлетичных мужских и пикантных женских номеров, так разнообразны солистки, от неотразимых финикийских вамп до резвых попрыгуний-рабынь.

В балете две главные мужские роли. Причем у друга главного героя партия технически труднее, чем у самого Луция, изъясняющегося преимущественно диагоналями жете и перекидных, в то время как Асканию приходится наворачивать круги с комбинациями двойных содебасков, револьтадов и жете ан турнан, умеряя при этом размах прыжка — маленькая пермская сцена не дает развернуться. Из двух виденных мной составов никто из премьеров не мог сравняться с примами. И они очень разные, эти две Сильвии. Длинноногая, почти прозрачная монголка Булган Рэнцэндорж с нежными руками, тающими линиями адажио и неожиданно уверенной техникой — в руках Кирилла Макурина эта «лиричка» запросто наворачивает по девять пируэтов (в московском Большом такого не увидишь). И маленькая бразильянка Анн-Жулиетт Пинейро с великолепной стопой, непогрешимым вращением и нездешней свободой отточенного танца — в исполнении этой крохи и Сергея Угрюмова изобретенные хореографом верхние поддержки казались чудом виртуозности. Балерины-иностранки, потеснившие отечественных прим, тоже роднят пермскую «Сильвию» с дореволюционными спектаклями: стоит вспомнить, что свои главные балеты Петипа поставил на итальянок.

Татьяна Кузнецова