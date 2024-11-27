Любви к Родине должно хватить на всех

В 2024 году было выявлено свыше 1,2 тыс. информационных поводов, связанных с «искажением истории в русофобском ключе» и «негативной актуализацией исторической памяти». Об этом рассказал во вторник глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов на заседании Совета по межнациональным отношениям при Совете федерации. По его словам, доказать «колониальный характер» российской политики пытается коллективный Запад, подпитывая сепаратистские настроения. Поэтому в рамках патриотического воспитания в сознание россиян нужно внедрять мысль об особой значимости межнационального согласия, согласились участники заседания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Косачёв (слева) и Игорь Баринов по-разному смотрят на текущие достижения в патриотическом воспитании молодежи, но одинаково уверены в его будущих успехах

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Константин Косачёв (слева) и Игорь Баринов по-разному смотрят на текущие достижения в патриотическом воспитании молодежи, но одинаково уверены в его будущих успехах

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В целом «работа по возрождению системы патриотического воспитания» идет конструктивно, сообщил, открывая заседание совета, вице-спикер Совета федерации Константин Косачёв. Важно и то, что соответствующие проекты направлены на воспитание чувства гордости за страну у представителей всех без исключения народов, проживающих в России, следовало из слов сенатора.

Игорь Баринов, однако, тут же добавил ложку дегтя, указав, что для молодых россиян пока характерны «недостаточное вовлечение в общественно-политическую жизнь страны» и общий «дефицит деятельного патриотизма».

Но это, по убеждению главы ФАДН, во многом связано с «агрессивным информационным воздействием» недоброжелателей России, чьи усилия зачастую направлены именно на дискредитацию межнационального и межрелигиозного согласия: «Коллективный Запад поставил задачу доказать колониальный характер нашего государства и обосновать необходимость борьбы за независимость народов России».

Только за 2024 год аналитики ФАДН выявили 1,26 тыс. инфоповодов, «связанных с попытками негативной актуализации исторической памяти, искажения истории в русофобском ключе, дискуссиями вокруг исторических личностей», сообщил господин Баринов. В качестве «основы для дестабилизации» чаще всего используют такие исторические сюжеты, как присоединение Сибири и Дальнего Востока, взятие Казани, подавление башкирского восстания, кавказские войны и депортации советского периода. В истории России действительно «есть и трагические страницы», признаваемые государством, но когда «целые поколения вырастают на теме депортаций с сознанием постоянно возобновляемой исторической травмы» и при этом «ничего не говорится о положительных изменениях в регионе после вхождения в состав России», то и «удивляться нечему», рассуждал чиновник: «Мы должны брать из нашей истории в первую очередь те факты и события, которые работают на объединение народов, и на них воспитывать молодежь».

С необходимостью укоренить в сознании россиян значимость межнационального согласия никто из участников заседания не спорил, а некоторые даже приводили примеры из соответствующей теории и практики.

Например, авторы нового многотомного издания «История России» намерены представить «качественно новое знание» по наиболее резонансным проблемам прошлого, рассказал директор Института российской истории РАН Юрий Петров: «Национальные регионы современной России, включая Крым, представлены на всех исторических этапах, включая периоды их существования вне России». А Константин Косачёв сообщил, что к интерактивному проекту «Поезд Победы» в 2025 году его организаторы хотят привлечь представителей «всех республик СССР»: «Может, это прозвучит странно для кого-то, но мы хотели бы видеть в этом поезде ребят с Украины, из Грузии, Молдовы, Латвии, Литвы. Потому что все они — потомки того советского народа, который в 1945 году одержал победу над нацизмом».

Результатом общей работы должно стать наличие у молодежи представлений о будущем, соответствующих правильной системе ценностей. «Молодые люди должны понимать, что единственно возможный вариант существования нашей страны — это развитие полиэтничного и поликонфессионального государства на базе российского национального проекта и его основной формулы "единство в многообразии". Где нет места постчеловеческим перспективам и укоренившимся на Западе манипулятивным практикам конструирования идентичности»,— заключил Игорь Баринов.

Григорий Лейба