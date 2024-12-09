Госдеп: США вооружат новобранцев на Украине при снижении призывного возраста

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон проинформировал украинское руководство о том, что пополнение вооруженных сил Украины в случае мобилизации достигших 18 лет будет экипировано. По его словам, Соединенные Штаты вместе с союзниками также готовы обучить таких новобранцев.

«Вы слышали, что госсекретарь (США Энтони Блинкен.— "Ъ") говорил об этом... в Брюсселе на прошлой неделе. В конечном счете решения о составе своих вооруженных сил должны принять сами украинцы... Мы ясно дали понять: если они предоставят дополнительные силы для участия в боях, то мы и союзники готовы снарядить эти силы и обучить их»,— заявил господин Миллер на брифинге (цитата по ТАСС).

Ранее Энтони Блинкен заявил, что США и европейские союзники разделяют мнение о необходимости мобилизации украинцев в возрасте от 18 до 25 лет.

Сейчас на Украине призывают в ВСУ мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в середине сентября призывал страны Евросоюза лишить выплат украинских мужчин, подходящих по возрасту для мобилизации. Его идею поддержал глава МИДа Украины Андрей Сибига. Британский журнал The Economist писал, что мобилизационная кампания на Украине выполнена только на две трети. По словам высокопоставленного украинского собеседника, к весне «ситуация может стать непоправимой».

О развитии конфликта и позиции Дональда Трампа — в материале «Ъ» «Сделка подбивает мирные планы».