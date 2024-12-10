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Бумажная вертикаль

«Сыктывкарский ЛПК» приобрел профильный актив

АО «Сыктывкарский ЛПК» вернуло контроль в связанном с ним производителе бумажных санитарно-гигиенических изделий (СГИ) — «Сыктывкар Тиссью Груп». Продавцом выступила компания Джахангира Махмудова, сына экс-президента УГМК Искандара Махмудова. Участники рынка считают сделку выгодной для сторон с учетом перспектив синергии: производитель СГИ получил доступ к сырью, а ЛПК — завод с перспективными рынками сбыта.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Крупный производитель целлюлозно-бумажной продукции АО «Сыктывкарский ЛПК» (подконтрольно Sezar Group) приобрел предприятие по выпуску санитарно-бумажных изделий «Сыктывкар Тиссью Груп» (СТГ). Как следует из ЕГРЮЛ, сделка была закрыта в конце октября.

Как указывается в отчетности СТГ, на конец 2023 года единственным акционером компании было ООО «Датацинк». Эта компания, в свою очередь, принадлежит АО «Группа 1147», которое, как следует из отчетности, контролируется сыном экс-президента УГМК Искандара Махмудова Джахангиром Махмудовым. В СТГ и Sezar Group комментарии “Ъ” не предоставили. Источник “Ъ” на рынке отметил, что сделка прошла по довольно высокой оценке актива.

СТГ в современном виде создана в 2005 году, выступает преемницей фабрики, запущенной в 1987 году на базе Сыктывкарского ЛПК. Располагает двумя производственными площадками в Ярославской области и Республике Коми общей мощностью 85 тыс. тонн продукции в год. СТГ занимает около 10% российского рынка бумажных СГИ в РФ. Выпускает продукцию под собственными брендами Veiro и VeiroProfessional, а также под марками ритейлеров. В 2023 году СТГ получила 10,14 млрд руб. выручки и 4,25 млрд руб. прибыли.

Сам «Сыктывкарский ЛПК» дочерняя компания Sezar Group Исая Захаряева «Сезар Инвест» приобрела в декабре прошлого года у австрийской Mondi plc. Стоимость сделки оценивалась в 80 млрд руб. Мощность производства — около 1,2 млн тонн в год. Основная продукция — офисная, офсетная и газетная бумага, тарный картон и сухая товарная целлюлоза. Теперь, полагают источники “Ъ”, предприятия в Коми фактически вернут себе изначальную структуру, когда они были единой производственной площадкой.

В Центре системных решений (ЦСР) считают СТГ перспективным вложением, особенно с учетом близости производства к «Сыктывкарскому ЛПК». Там указывают, что рынок СГИ достаточно стабилен. В 2023 году производство увеличилось на 3,2% год к году и на 8% по отношению к 2020 году, потребление — на 3,8% и 9,1% соответственно.

Аналитики ЦСР отмечают, что рост рынка связан и с эффектом низкой базы. Например, в 2018 году в РФ потреблялось в среднем 29 рулонов туалетной бумаги на человека в год, а в США — 141 рулон, в Германии — 134 рулона в год. В целом по СГИ Россия на тот момент потребляла 3,8 кг на человека против 26 кг в Северной Америке. С 2020 года потребление всех СГИ выросло на 9,2%, до 5,5 кг. В то же время такие продукты, как платки и салфетки, испытывают сильную субститутную конкуренцию со стороны многоразовых аналогов, указывают в ЦСР.

В ЦСР добавляют, что наращивание предложения будет ограничено, так как многие проекты по увеличению производственных мощностей были отложены или отменены на фоне санкций и сложных экономических условий. В том числе проект модернизации Сясьского ЦБК на 40 тыс. тонн и запуск третьей очереди «Архбум Тиссью групп» (входит в Архангельский ЦБК) на 70 тыс. тонн. В краткосрочной перспективе, считают в ЦСР, рынок будет зависеть от изменений производственных мощностей.

Замглавы Лиги переработчиков макулатуры Денис Кондратьев называет СТГ интересным предприятием. «Компания является вертикально интегрированной и имеет доступ сразу к двум видам сырья — макулатуре и первичному волокну, что делает ее наиболее устойчивой среди конкурентов»,— говорит он. По словам эксперта, в перспективе в России будет активно расти потребление не только туалетной бумаги, но и бумажных салфеток и полотенец на фоне развития фудкортов и сервисов доставки еды.

Ольга Мордюшенко

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