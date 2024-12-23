Нескучный дизайн

Чем порадовать близких на Новый год? Это, пожалуй, главный вопрос, который занимает каждого в декабре. Если идеи в дефиците, на помощь приходят дизайнеры со своими изобретениями. Ведь если верить цифрам, полезные в хозяйстве, да и просто эффектные предметы для дома наряду с модными гаджетами традиционно лидируют в списке сезонных покупок. Представляем варианты на любой вкус, которые не оставят равнодушными родных, коллег и друзей.

1

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Лампа Golden Brothers Tom Фото: Qeeboo Лампа Sweet Brothers Joe Фото: Qeeboo Следующая фотография 1 / 2 Лампа Golden Brothers Tom Фото: Qeeboo Лампа Sweet Brothers Joe Фото: Qeeboo

Основатель итальянской марки Qeeboo Стефано Джованнони считает, что дизайн должен быть нескучным и нотка юмора в интерьере никогда не помешает. Забавные настольные лампы Golden Brothers Tom и Sweet Brothers Joe в виде человечков, будто бы спрятавшихся под шляпками-абажурами, понравятся и детям, и взрослым. Лампы беспроводные, так что их можно легко переносить из комнаты в комнату. Joe — белый, а Tom — золотой.

2

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Столики T-Table от марки Bosa

Фото: Bosa Столики T-Table от марки Bosa

Фото: Bosa

Мода на керамические изделия набирает обороты. Активно экспериментирует с керамикой, в частности, Хайме Айон. Для испанской марки Bosa он придумал яркие приставные столики T-Tables. Броские цветовые сочетания и узоры как на костюмах циркачей — то, что нужно для создания праздничной атмосферы. Марка, которая выпускает эксклюзивные предметы декора и интерьера из керамики с 1976 года, гарантирует высокое качество изделий, их надежность и прочность. Модели компактные, предлагаются двух размеров — высотой 32 и 46 см.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Серия подсвечников Pinocchietto

Фото: Bosa Серия подсвечников Pinocchietto

Фото: Bosa

Еще одна находка от этого же автора в коллекции бренда, которую можно рассматривать в качестве варианта дизайнерского подарка: серия подсвечников Pinocchietto — как можно догадаться из названия, в форме сказочного персонажа сказки Карло Коллоди «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы». В версии Bosa куклы керамические. Миниатюрные фигурки ярких цветов — голубые, розовые, оранжевые — сразу притягивают взгляд. Семейство Пиноккио выглядит в интерьере как арт-объект даже без зажженных свечей.

3

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вазы Diavoletti Family

Фото: Cappellini Вазы Diavoletti Family

Фото: Cappellini

Вазы Diavoletti Family cозданы для Cappellini мэтром итальянского дизайна Алессандро Мендини совместно с Даниэлем Элтнером. За современным дизайном стоит история из прошлого. По словам авторов, серия отсылает к древним образам кикладской цивилизации, которая существовала на греческих островах во II–III тысячелетии до нашей эры. Архетипичные лики поданы в лаконичном прочтении и выполнены из яркой матовой керамики красного, розового и желтого цветов. Изделия предлагается использовать в декоре по отдельности или группой — они станут украшением консоли, комода или каминной полки.

4

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Cкульптура Puppy

Фото: Magis Cкульптура Puppy

Фото: Magis

За этой легендарной моделью охотятся любители дизайна со всего мира. Домашняя скульптура Puppy от Magis была изобретена финским дизайнером Ээро Аарнио в 2003 году и сразу так полюбилась публике, что за 20 лет было выпущено бессчетное количество ее версий, в том числе outdoor и в мини-формате, как аксессуар для кабинета. Оригинальная модель выполнена из формованного пластика. «Щенок» (так переводится название модели) выпускается в разных цветах.

5

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лампа Solene

Фото: Italamp Лампа Solene

Фото: Italamp

Для создания медитативного сценария освещения подойдет разработка итальянского дизайнера Данило де Росси для бренда Italamp,— лампа Solene. Светильник состоит из двух частей: верхнего тонированного купола и внутреннего плафона из белого дутого стекла. Внутри установлены светодиоды мощностью 7,8 Вт. Под заказ можно изменить оттенок тонировки купола.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лампа Martina

Фото: Italamp Лампа Martina

Фото: Italamp

Еще одна модель того же дизайнера, настольная лампа Martina,— изящное украшение и одновременно функциональная вещь. Выполнена из дутого стекла со сложным градиентом: медный тон переходит в серебристый железный оттенок. Корпус эффектно играет на свету, а потому подойдет праздничной гостиной. Силуэт венчает деталь, напоминающая колпачок из хрусталя. Внутренний рассеиватель изготовлен из белого стекла, основание — из брашированной бронзы. Лампа оснащена сенсорным датчиком для регулирования яркости. Светильник переносной — работает на аккумуляторе.

Все предметы представлены в московском шоуруме FreeDom Interiors.

Марина Волкова