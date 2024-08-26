За иностранный софт спросят по-крупному

В законопроекте о сборах за использование иностранного софта появились исключения: он не будет распространяться на бюджетные организации, а также на малый и средний бизнес. Сам проект будет внесен в Госдуму в сентябре, тогда же будут установлены параметры сбора и перечень компаний, попадающих под его действие. Эксперты опасаются, что мера может быть воспринята бизнесом как возможность продолжить использовать зарубежное ПО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Законопроект о введении специального сбора для компаний, использующих иностранное программное обеспечение (ПО), внесут в Госдуму в сентябре. Об этом 23 августа сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. Министр уточнил, что инициатива не будет распространяться на малый и средний бизнес, а также на бюджетные организации, его слова приводит ТАСС.

В Минцифры “Ъ” уточнили, что «конкретные параметры сбора и круг компаний, на который его планируют распространить, будут опубликованы при внесении законопроекта в Госдуму».

Разработка законопроекта о введении сбора за использование иностранного ПО была анонсирована Минцифры в конце мая. Тогда Максут Шадаев отмечал, что российские компании продолжают пользоваться зарубежным софтом и, «чтобы "уравнять" иностранный софт с российским, рассматривается возможность введения сбора с компаний за использование зарубежного ПО». Сама идея обсуждалась еще в 2023 году, тогда премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что сбор планируется направить на гранты и льготные кредиты российским разработчикам.

Законопроект предполагает распространение требований по уплате сборов только на крупный бизнес и госкорпорации, объясняет директор Ideco Дмитрий Хомутов. В Ассоциации больших данных (АБД, объединяет такие крупные компании, как «Яндекс», «Сбер», маркетплейсы, банки и т. д.) считают, что идею Минцифры необходимо соотносить с действующими требованиями, в том числе к критической информационной инфраструктуре (КИИ).

Согласно указу президента РФ от 30 марта 2022 года №166, госорганам и госкомпаниям запрещается использовать иностранное ПО на объектах КИИ с 1 января 2025 года. К КИИ относятся госорганы, организации в области связи, здравоохранения, транспорта, энергетики, банковской сферы и т. д.

Закон, как и уход с российского рынка зарубежных вендоров софта, уже направлен на ускорение импортозамещения в IT, считает директор по развитию бизнеса Orion Soft Максим Березин. Однако он соглашается, что рядом решений бизнес продолжает активно пользоваться: «Одной из последних версий программы vSphere американской VMware (решение для виртуализации настольных компьютеров.— “Ъ”) еще пользуется около 80% крупного бизнеса в России, хотя обновления ее уже недоступны»,— рассказывает он.

Эффективность бизнеса частных компаний зависит от используемых технологий, напоминает гендиректор инженерной компании «Уралэнерготел» Алексей Бельский. Не все решения на данный момент возможно импортозаместить, говорит он. По данным консалтинговой компании Strategy Partners, в 2023 году российский рынок инфраструктурного ПО вырос на 31% относительно 2022-го и достиг 101 млрд руб. При этом доля российских разработчиков на нем составила 52% от общего объема.

Однако отраслевые эксперты видят в инициативе Минцифры риски. «Введение платы за внедрение зарубежного софта вместо запрета на его использование может быть воспринято бизнесом как возможность продолжить им пользоваться»,— предупреждает исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин. Стимулировать импортозамещение необходимо не введением «штрафных» выплат, а субсидированием расходов заказчикам и другими мерами поддержки, считает он.

Татьяна Исакова