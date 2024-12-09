ЦБ: давление на рубль будет снижаться по мере адаптации участников рынка

Динамика курса рубля в среднесрочной перспективе будет определяться фундаментальными факторами, говорится в обзоре финансовых рисков Банка России. По мнению регулятора, давление на российскую валюту снизится по мере адаптации участников рынка и поиска новых контрагентов.

Банк объяснил рост курса рубля к иностранным валютам новыми санкциями со стороны США, из-за которых выросла волатильность на валютном спотовом рынке. Так, рубль по итогам ноября ослабел по отношению к доллару на 11% и на 8,4% к юаню. Также повлияли покупки валюты нефинансовыми компаниями для погашения долгов, из-за чего продажи иностранной валюты со стороны экспортеров снизились на 23% и составили $8 млрд. При этом ЦБ подчеркнул, что в начале декабря рубль полностью отыграл снижение курса и укрепился на 7,7% относительно доллара.

В начале ноября Минфин США ввел санкции против Газпромбанка. Банк использовался странами Европы для оплаты российского трубопроводного газа. После введения санкций Банк России приостановил покупку валюты на внутреннем рынке до конца года, из-за чего доллар на международном рынке превысил отметку 114 руб./$ впервые с марта 2022 года. 5 декабря глава Минфина Антон Силуанов заявил, что курс стабилизируется и с ним все будет в порядке через пару недель.

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