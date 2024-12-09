McKinsey: к 2030 году женщины будут контролировать 38% всех состояний в США

К 2030 году под контролем у женщин будут находиться $34 трлн в США — то есть 38% всех крупных состояний. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на прогнозы консалтинговой компании McKinsey. Для сравнения: в 2014 году на женщин приходилось 29% американских состояний ($7,3 трлн), а в 2023-м — 34% ($17,7 трлн).

При этом рост к 2030 году произойдет в значительной степени по демографическим причинам: женщины старших поколений живут в среднем на пять лет дольше мужчин, так что семейные состояния все чаще будут оказываться в руках жен после смерти мужей. Одновременно с этим сказывается и рост числа предпринимательниц. «Женщины все чаще становятся во главе домохозяйств в финансовом отношении из-за наследования, развода или успешной карьеры, и они берут на себя лидерство в принятии финансовых решений»,— отмечает старший вице-президент консалтинговой компании Dynasty Financial Partners Кейси Йоргенсен.

В рейтинге Bloomberg Billionaires Index, в который входят 500 богатейших людей в мире, только 62 женщины, на них приходится 11% ($9,9 млрд) всех состояний миллиардеров. По подсчетам S&P Global, лишь 12% топ-менеджеров в США — женщины, они возглавляют лишь 41 компанию (8,2%) из рейтинга S&P 500.

Яна Рождественская