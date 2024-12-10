Пар ушел в свисток

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга намерены обратиться к руководителю Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антону Шалаеву с просьбой ужесточить требования к упаковке вейпов и флаконов с жидкостью для них. С соответствующей инициативой выступили парламентарии от фракции «Единая Россия». По их мнению, яркая упаковка никотиносодержащей продукции «создает иллюзию безопасности для здоровья потребителя и провоцирует нежелательный интерес у детей и подростков». Впрочем, борьба с вейпами идет на всех уровнях власти, а с политических трибун за последний год звучали самые разные предложения, в том числе о полном запрете продаж электронных устройств для курения.

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Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Посетитель в вэйпшопе

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Авторы обращения — «единороссы» Антон Соловьев и Андрей Рябоконь — предлагают ужесточить требования к упаковке электронных систем доставки никотина (ЭСДН) и флаконов с жидкостью для них, «вплоть до полного запрета нанесения на упаковку каких-либо символов или изображений». По мнению депутатов, такой шаг поможет снизить привлекательность вейпов и других электронных сигарет для несовершеннолетних потребителей.

«В течение последних пяти лет доля потребителей ЭСДН и устройств для нагревания табака только среди курильщиков выросла с 0,3 до 17,5%, а их абсолютная численность увеличилась в 46 раз, составив более 4,5 млн человек. <...> Около 90% потребителей ЭСДН и устройств для нагревания табака составляют подростки, с 2011 года количество подростков увеличилось в 10 раз»,— говорится в тексте обращения.

Депутаты отмечают, что требования к упаковке вейпов уже сейчас установлены на законодательном уровне. Например, в ГОСТе прописано, что жидкость для вейпов должна быть помешена в порционную упаковку или во флаконы, внешний вид которых не схож с пищевыми продуктами, бутылкой для напитков и детскими игрушками. По словам авторов инициативы, производители продукта учитывают основные требования ГОСТа, однако используют в упаковке яркие, броские рисунки, которые «часто имитируют сходство с фруктами или кондитерскими изделиями». «Такая упаковка не только создает иллюзию безопасности для здоровья потребителя, но и провоцирует нежелательный интерес у детей и подростков»,— приходят к выводам депутаты. По мнению Андрея Рябоконя, ужесточение требования — «это еще один шаг к полному запрету опасной для здоровья нации продукции».

Проект обращения к руководителю Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии петербургский парламент рассмотрит завтра, 11 декабря.

Инициативы по борьбе с вейпами все чаще звучат с разных политических трибун. В конце мая в Госдуму внесли законопроект о полном запрете продажи вейпов. Авторами инициативы выступили депутаты партий ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди» во главе с председателем Госдумы по соцполитике Ярославом Ниловым. Парламентарии предлагают внести изменения в закон об охране здоровья граждан. В пояснительной записке говорится, что испарители никотиносодержащих и безникотиновых жидкостей, которые пропагандируется как безопасная альтернатива табаку, наносят непоправимый вред здоровью курильщика и окружающей среде. Законопроект не нашел единогласной поддержки у профильных комитетов Госдумы и пока не был вынесен на рассмотрение федерального парламента.

Кроме того, Министерство здравоохранения РФ для снижения популярности вейпов подготовило список запрещенных веществ для использования в «электронках», среди которых ароматизаторы и вкусовые добавки.

В конце августа Минздрав предупредил россиян о новой болезни легких, вызванной курением электронных сигарет,— EVALI (E-cigarette and Vaping use-Associated Lung Injury).

На борьбу с вейпами выходят и регионы: например, в Башкирии за курение вейпа и кальяна в общественных местах установлен штраф. А депутаты Госсовета Удмуртии предложили запретить продажу вейпов в ларьках на территории России.

Надежда Ярмула