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Татарская молочная компания «Юнимилк» перешла Руслану Алисултанову

Бывший заместитель министра сельского хозяйства Чечни и председатель совета директоров Health&Nutrition (бывший российский Danone) Руслан Алисултанов стал 100% владельцем молочной компании «Юнимилк». Информация об этом появилась на портале Rusprofile.

Татарская молочная компания «Юнимилк» перешла Руслану Алисултанову

Татарская молочная компания «Юнимилк» перешла Руслану Алисултанову

Фото: Пресс-служба мэрии города Грозный

Татарская молочная компания «Юнимилк» перешла Руслану Алисултанову

Фото: Пресс-служба мэрии города Грозный

«Юнимилк» косвенно контролирует компанию Health&Nutrition. В пресс-службе компании «Ъ Волга-Урал» сообщили, что изменения владельца не повлияют на деятельность «Юнимилк» и Health&Nutrition. Организации ранее управлялись автономно, их операции не интегрировались и не пересекались.

Руслан Алисултанов стал новым владельцем «Юнимилк» с 6 декабря 2024 года. Ранее компанией владел Минтимер Мингазов, сын бывшего владельца молочной компании Вагиза Мингазова. До сделки Руслан Алисултанов владел лишь 1% организации.

В конце ноября стало известно, что «Вамин Татарстан» сменила название на «Юнимилк». В мае молочная компания приобрела активы Danone.

В 2023 году российскую структуру компании Danone переименовали в Health&Nutrition. По данным сервиса Rusprofile, в 2023 году оборот Health&Nutrition составил 117 млрд руб.

Диана Соловьёва

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