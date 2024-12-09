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Коммерсантъ FM
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Продавцам дадут время подумать

Поможет ли семидневная блокировка денег от продажи квартиры бороться с мошенниками

Деньги от продажи квартиры хотят отправлять под временную блокировку. В Госдуме предложили ввести семидневный «период тишины». Этого времени должно хватить для проверки действительности сделки, пояснили авторы инициативы в письме главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Так предлагается бороться со схемой обмана, которую называют «продавец под влиянием». Мошенники убеждают владельца недвижимости принять участие в некой операции ФСБ или МВД и советуют жертве продать жилье, а деньги перевести якобы сотрудникам силовых структур. Мошенники создают впечатление, будто на самом деле продажа не совершается, и после сделки право собственности восстановят. Однако в результате россияне лишаются и квартиры, и полученных денег.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Зампред комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева по этому вопросу получает до десятка обращений в неделю, и это только в столице, рассказала “Ъ FM” автор проекта: «Как правило, прозрение наступает в тот момент, когда покупатель квартиры обращается к продавцу и говорит, что надо подписывать акт передачи квартиры, освобождать помещение, выселяться. Вот тут они понимают, что это все всерьез, что они лишаются жилья, и начинают обращаться в полицию. Но, как правило, на этом этапе уже сделать ничего нельзя, потому что деньги просто сняты со счетов, переданы курьерам и отправлены в неизвестном направлении.

Если деньги будут сохраняться на счете или в ячейке, то мошенники не смогут их получить, потому что будут обращения в полицию. Дальше есть разные варианты развития событий: либо ликвидация сделки, либо деньги сохранятся, и можно будет купить новое жилье. Такой механизм позволит в 90% случаев защитить людей и не оставить их без жилья».

По наблюдению депутата, при подложных сделках потенциальным жертвам мошенников требуется как раз около недели на то, чтобы прийти в себя, проверить сделку и отменить ее. Но есть и риски злоупотребления схемой подстраховки: в результате могут пострадать добросовестные покупатели жилья, предупредил эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута: «Если кто-то поставит себе цель, то, конечно, и эти семь дней не помогут. Но здесь вопрос в том, что недобросовестные продавцы как раз могут этим нюансом, лазейкой в законодательстве пользоваться.

Что известно об инциденте с продажей жилья Ларисы Долиной

Например, когда сделка совершится, могут передумать, либо найдется новый покупатель. Под предлогом того, что ему кажется, что его обманули, эту сделку он может расторгнуть либо запросить какую-либо компенсацию. Такое на практике случалось не раз, когда продавцы, подписав по факту договор купли-продажи, уже передав его в Росреестр, начинают сомневаться. Мол, а вдруг мы продали дешево. Очень многие привязываются к курсу доллара. Есть ряд продавцов, которые считают, что, если в течение недели произошли какие-либо изменения, они либо потеряли в стоимости, либо, наоборот, что-то приобрели. То есть здесь нужно будет четко прописать все критерии и риски каждой из сторон».

В России уже два года действует правило самозапрета на сделки с недвижимостью. Пользователи могут установить на портале «Госуслуги» разрешение на продажу жилья только при личном участии. Чтобы воспользоваться услугой, будет нужен сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи. А этой весной в Думе предложили расширить самозапрет на сделки без необходимости получать такую электронную подпись. Снять ограничение можно в любой момент также через «Госуслуги» или МФЦ.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова

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