Продавцам дадут время подумать

Деньги от продажи квартиры хотят отправлять под временную блокировку. В Госдуме предложили ввести семидневный «период тишины». Этого времени должно хватить для проверки действительности сделки, пояснили авторы инициативы в письме главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Так предлагается бороться со схемой обмана, которую называют «продавец под влиянием». Мошенники убеждают владельца недвижимости принять участие в некой операции ФСБ или МВД и советуют жертве продать жилье, а деньги перевести якобы сотрудникам силовых структур. Мошенники создают впечатление, будто на самом деле продажа не совершается, и после сделки право собственности восстановят. Однако в результате россияне лишаются и квартиры, и полученных денег.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Зампред комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева по этому вопросу получает до десятка обращений в неделю, и это только в столице, рассказала “Ъ FM” автор проекта: «Как правило, прозрение наступает в тот момент, когда покупатель квартиры обращается к продавцу и говорит, что надо подписывать акт передачи квартиры, освобождать помещение, выселяться. Вот тут они понимают, что это все всерьез, что они лишаются жилья, и начинают обращаться в полицию. Но, как правило, на этом этапе уже сделать ничего нельзя, потому что деньги просто сняты со счетов, переданы курьерам и отправлены в неизвестном направлении.

Если деньги будут сохраняться на счете или в ячейке, то мошенники не смогут их получить, потому что будут обращения в полицию. Дальше есть разные варианты развития событий: либо ликвидация сделки, либо деньги сохранятся, и можно будет купить новое жилье. Такой механизм позволит в 90% случаев защитить людей и не оставить их без жилья».

По наблюдению депутата, при подложных сделках потенциальным жертвам мошенников требуется как раз около недели на то, чтобы прийти в себя, проверить сделку и отменить ее. Но есть и риски злоупотребления схемой подстраховки: в результате могут пострадать добросовестные покупатели жилья, предупредил эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута: «Если кто-то поставит себе цель, то, конечно, и эти семь дней не помогут. Но здесь вопрос в том, что недобросовестные продавцы как раз могут этим нюансом, лазейкой в законодательстве пользоваться.

Например, когда сделка совершится, могут передумать, либо найдется новый покупатель. Под предлогом того, что ему кажется, что его обманули, эту сделку он может расторгнуть либо запросить какую-либо компенсацию. Такое на практике случалось не раз, когда продавцы, подписав по факту договор купли-продажи, уже передав его в Росреестр, начинают сомневаться. Мол, а вдруг мы продали дешево. Очень многие привязываются к курсу доллара. Есть ряд продавцов, которые считают, что, если в течение недели произошли какие-либо изменения, они либо потеряли в стоимости, либо, наоборот, что-то приобрели. То есть здесь нужно будет четко прописать все критерии и риски каждой из сторон».

В России уже два года действует правило самозапрета на сделки с недвижимостью. Пользователи могут установить на портале «Госуслуги» разрешение на продажу жилья только при личном участии. Чтобы воспользоваться услугой, будет нужен сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи. А этой весной в Думе предложили расширить самозапрет на сделки без необходимости получать такую электронную подпись. Снять ограничение можно в любой момент также через «Госуслуги» или МФЦ.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова