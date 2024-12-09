Кобахидзе: МВД Грузии за пять дней нейтрализовало оппозицию

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что грузинскому МВД понадобилось пять дней, чтобы нейтрализовать ресурсы радикальной оппозиции. Тем самым, утверждает премьер, властям удалось избежать повторения украинского Майдана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ираклий Кобахидзе

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Ираклий Кобахидзе

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

«Партия войны организовала имитацию войны, ради которой планировала победить на выборах, небольшое ее моделирование мы видели на проспекте Руставели. Однако вы видели, что МВД понадобилось ровно пять дней, чтобы нейтрализовать ресурсы радикальной оппозиции»,— сказал господин Кобахидзе на заседании правительства (цитата по Tabula).

По данным МВД Грузии, с 28 ноября на акциях протеста задержали 400 человек. 150 сотрудников полиции пострадали за это время. Протесты возобновились из-за решения «Грузинской мечты» приостановить начало переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года. Акции сопровождались столкновениями протестующих и силовиков: первые использовали пиротехнику, а против них применяли слезоточивый газ и водометы.

Спустя неделю после протестов в отношении несколько лидеров и активистов оппозиционных партий возбудили уголовные дела. В числе прочих был задержан лидер «Коалиции за перемены» Ника Гварамия. В офисах оппозиционных партий, а также квартирах руководителей нескольких неправительственных организаций прошли обыски. Вчера, 8 декабря, вечером в Тбилиси состоялась одиннадцатая подряд акция протеста.

Подробнее — в материале «Ъ» «В Грузии произошел перелом в непонятную сторону».