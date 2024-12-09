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Строительство Большого Смоленского моста намерены закончить на год раньше

Реализацию проекта строительства разводного моста через Неву — Большого Смоленского моста — намерены завершить на год раньше. О корректировке сроков работы над переправой сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко.

Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

Чиновник проверил ход возведения моста 9 декабря. Переправа протяженностью 1,6 км будет рассчитана на шесть полос. Также по ней пустят трамвайное движение, обустроят тротуары и велодорожку.

«Уже сейчас скорректировали сроки окончания строительства мостового комплекса с 2029 на 2028 год, будем стремиться запустить рабочее движение ещё раньше»,— написал Линченко в личном Telegram-канале.

Специалисты пока что производят буровые работы на левом берегу по сооружению опоры №5, а также укрупнительную сборку и установку металлоконструкций пролетного строения моста в пролете 1-4. На другом берегу проводят буровые работы по сооружению опор №6, №7 и монтаж металлоконструкций пролетного строения моста в пролете 10-9.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что сборка первых пролетов началась на Большом Смоленском мосту.

Татьяна Титаева

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