Песков: Трамп и его команда не контактировали с Россией по вопросу Украины

Избранный президент США Дональд Трамп и члены его команды пока не контактировали с российской стороной по ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Накануне господин Трамп призвал к немедленному прекращению огня и начале мирных переговоров.

«Нет, по-прежнему контактов не было»,— сказал он журналистам во время пресс-колла. Дмитрий Песков напомнил, что выпущенный накануне, 8 декабря, комментарий Кремля по заявлению Дональда Трампа о начале мирных переговоров доступен в СМИ.

Комментируя сообщение Дональда Трампа Дмитрий Песков отметил, что для выхода на мирную траекторию украинскому президенту Владимиру Зеленскому «достаточно отменить этот свой декрет и дать указание о возобновлении диалога на базе стамбульских договоренностей и с учетом реалий, складывающихся на земле».

В команде Дональда Трампа ранее предложили как минимум три плана по урегулированию конфликта. Будущий спецпредставитель США по Украине Кит Келлог, например, предлагает вынудить Украину и Россию возобновить переговоры, используя помощь ВСУ от США в качестве рычага давления. Предполагается заморозка боевых действий по линии фронта и обязательство не принимать Украину в НАТО в течение десяти лет.

О попытках урегулирования конфликта — в материале «Ъ» «Киев ждет особого приглашения».