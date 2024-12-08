Песков рассказал, что нужно сделать Украине для начала мирных переговоров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал во время конференц-колла с российскими журналистами призыв избранного президента США Дональда Трампа о немедленном прекращении огня на Украине и начале мирных переговоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как заявил господин Песков, для выхода на мирную траекторию президенту Украины Владимиру Зеленскому «достаточно отменить этот свой декрет и дать указание о возобновлении диалога на базе стамбульских договоренностей и с учетом реалий, складывающихся на земле».

Дмитрий Песков отметил, что условия мирных переговоров были озвучены президентом Владимиром Путиным ранее, но украинские власти продолжают отказываться от переговоров и не меняет позицию.

8 декабря Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social: «Необходимо немедленно прекратить огонь и начать переговоры. Слишком много жизней тратится напрасно, слишком много семей разрушается, и если это продолжится, это может перерасти во что-то гораздо большее и гораздо худшее». Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на этот пост отверг призыв к немедленному прекращению огня.