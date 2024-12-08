Трамп призвал к немедленному прекращению огня на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал пост в соцсети Truth Social, в котором призвал к немедленному прекращению огня на Украине и началу переговоров. По его словам, власти Украины желают заключить сделку с российской стороной, чтобы остановить конфликт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sarah Meyssonnier / Pool / Reuters Фото: Sarah Meyssonnier / Pool / Reuters

«Необходимо немедленно прекратить огонь и начать переговоры. Слишком много жизней тратится напрасно, слишком много семей разрушается, и если это продолжится, это может перерасти во что-то гораздо большее и гораздо худшее»,— написал Дональд Трамп.

Его пост продиктован событиями в Сирии, где исламисты захватили власть в стране. Дональд Трамп пишет, что президент Сирии Башар Асад «бежал из своей страны», а «его покровительница Россия… не была заинтересована в его защите». Господин Трамп считает, что российские власти потеряли интерес к Сирии «из-за Украины».

«Россия и Иран сейчас находятся в ослабленном состоянии, одна страна из-за Украины и плохой экономики, другая из-за Израиля и его боевых успехов. Точно так же Зеленский и Украина хотели бы заключить сделку и остановить безумие»,— написал он. Его сообщение заканчивается словами: «Я хорошо знаю Владимира. Сейчас его время действовать. Китай может помочь. Мир ждет!»