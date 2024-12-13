Адыгея в 2024 году в цифрах

» Экономика

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Более 5,3 млрд руб. направили на инфраструктуру по состоянию на конец ноября 2024 года. Средства перераспределили на: газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, строительство дорог.

Показатель валового регионального продукта прогнозируют на уровне 260 млрд руб по итогам года. За девять месяцев 2024 года рост в реальном секторе экономики обеспечивают: промышленное производство — 104,2%, сельское хозяйство — 103,4%, розничный товарооборот — 121,4% и инвестиции в основной капитал — 146,4%.

Среднемесячная начисленная зарплата увеличилась на 18% в сравнении с периодом январь—сентябрь прошлого года. Оплата труда составила 53,4 тыс., а реальная заработная плата за девять месяцев этого года выросла на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среднедушевые денежные доходы составили 42,9 тыс. руб. за период январь—июнь 2024 года. Этот показатель на 19,7% превышает аналогичный период 2023 года. Реальные денежные доходы населения составили 111,1%.

» Туризм

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Около 50 тыс. человек посетило фестиваль «Адыгейского сыра» за два дня. Это одно из основных мероприятий событийного туризма в Адыгее, праздник получил статус «Национальное событие года» и включен в национальный календарь лучших событийных проектов страны для туристов.

Бюджет в 6 млрд руб. прописан в новой индивидуальной программе развития Адыгеи. Проект рассчитан на 2025–2030 годы, всего запланировано семь мероприятий, направленных на развитие экономики.

На 2 млрд руб. реализуется четыре крупных проекта с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов. Они направлены на создание обеспечивающей инфраструктуры к промпарку «Энем» и к будущему этнопарку на Дегуакской поляне, а также на строительство инженерной и социальной инфраструктуры в рамках комплексной застройки одного из новых городских микрорайонов Майкопа.

3,8 млрд руб. инвестиций направят на проект экокурорта «Лагонаки» в 2024 году. Всего на реализацию инициативы выделят около 60 млрд руб., за счет которых будет создано 2500 гостиничных номеров и откроется 2 тыс. новых рабочих мест.

» Бизнес

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Инвестиции в основной капитал составили 43,1 млрд руб. за девять месяцев 2024 года. К соответствующему периоду прошлого года прирост составил 146,4%.

От 450 до 500 тыс. руб. финподдержки в виде грантов предоставили пяти субъектам малого и среднего бизнеса, созданным физлицами до 25 лет. Средства направят на реализацию проектов в сфере предпринимательской деятельности.

Финподдержку в размере 182,4 тыс. руб. удалось привлечь за счет 14 поручительств. Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставили около 80 млн руб.

Микрозаймы на сумму 450 млн руб. оформили 172 субъекта МСП и самозанятых. Финподдержку оказал МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Адыгея».