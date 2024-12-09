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Коммерсантъ FM
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Жители курского приграничья получат отсрочку по уплате налогов

Правительство утвердило возможность отсрочки по уплате налогов для некоторых жителей Курской области. Согласно документу (pdf.), решение распространяется на уплату транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество физических лиц. Отсрочка действует в отношении налогов за 2024 год, которые теперь можно будет оплатить до 1 декабря 2025 года.

Отсрочка распространяется на граждан, местом жительства которых по состоянию на 1 августа текущего года являлась приграничная территория Курской области или район с режимом контртеррористической операции и решением об отселении. Правительству региона рекомендовано определить перечень таких территорий.

Аналогичные меры поддержки были ранее предоставлены предпринимателям, зарегистрированным в приграничных районах Курской области, где введен режим КТО. Уплатить транспортный и земельный налоги, а также налог на имущество физических лиц можно будет не до конца текущего года, а до 1 декабря 2025-го.

В Курской области с начала августа идут бои с вооруженными силами Украины. С начала вторжения приграничные районы покинули 160 тыс. жителей. К началу декабря в свои дома вернулись 50 тыс. человек.

Подробнее о ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Кризисный врио».

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