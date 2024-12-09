В Башкирии арестовали обвиняемых в убийстве фермера и его супруги

Белорецкий межрайонный суд арестовал на два месяца обвиняемых в убийстве фермера и его супруги (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) в селе Ишля, сообщила пресс-служба управления СКР по Башкирии.

По версии следствия, преступление совершили 36-летний житель Кемеровской области и 49-летний житель Свердловской области, которые работали у предпринимателя. По предварительной версии следствия, 5 декабря они решили ограбить своего нанимателя. Когда хозяин дома уехал за сеном, обвиняемые убили его супругу несколькими ударами топором по голове и похитили из дома два ружья, деньги и другие ценности. Вернувшегося фермера застрелили из ружья.

Тела погибших обвиняемые вывезли к реке, завернув в хозяйственные мешки, и скрылись на автомобиле жертв.

На следующий день зять погибших обратился полицию с заявлением о пропаже родственников. Он заметил, что пропал автомобиль Toyota Hilux, а в доме увидел следы крови и беспорядок. Вскоре нашли тела погибших.

Предполагаемых преступников задержали в Иглинском районе по ориентировке на пропавший автомобиль. Поскольку они пытались скрыться, сотрудники МВД применилм табельное оружие, в результате никто не был ранен.

Венера Хисамова