Магнитка принимает отраслевую межзаводскую школу

Сегодня, 9 декабря, на базе Магнитогорского металлургического комбината стартует первый этап межзаводской школы по обмену производственным опытом руководителей и специалистов подразделений по выпуску холоднокатаного листового проката.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ЛПЦ-11

Фото: Серей Петруша ЛПЦ-11

Фото: Серей Петруша

Подобные мероприятия проходят под эгидой корпорации «Чермет» с 2000 года. Каждая такая школа, посвященная тому или иному направлению работы металлургического производства, состоит из нескольких этапов, которые последовательно проводятся на предприятиях, участвующих в школе. В результате обмена опытом на крупнейших предприятиях металлургической отрасли реализовано множество рекомендаций по улучшению производственного процесса.

Открывающаяся межзаводская школа объединит специалистов по производству холоднокатаного листа. В ее работе, помимо представителей ПАО «ММК» и корпорации «Чермет», примут участие около 40 человек, в числе которых специалисты Новолипецкого металлургического комбината и компании «Северсталь», а также гости из Узбекистана - металлурги Ташкентского металлургического завода.

Ключевым элементом программы межзаводской школы станет знакомство с работой производственных участков ПАО «ММК», ориентированными на выпуск холоднокатаного листа. Гости побывают в листопрокатных цехах № 5 и 11, где расположены одни из самых современных в России мощностей по выпуску холоднокатаного проката, а также на производстве металла с покрытием. Комплекс холодной прокатки (стан «2000»), расположенный в ЛПЦ № 11, предназначен для производства высококачественного холоднокатаного и оцинкованного проката для внешних и внутренних деталей автомобилей, а также для производителей бытовой техники и строительной отрасли. В ЛПЦ-5 расположены станы «2500» и «1700» холодной прокатки. Последний из них, двухклетевой реверсивный стан производительностью 800 тысяч тонн в год, в 2021 году был полностью обновлен, благодаря чему появилась возможность расширения продуктовой линейки, были заложены новые параметры по толщине проката и улучшились качественные характеристики продукции. Наличие современных прокатных мощностей обеспечивает ММК отраслевое лидерство в сегменте плоского проката и предоставляет широкие возможности для производства уникальной и высокотехнологичной металлопродукции мирового класса.

В рамках мероприятия также запланированы доклады и презентации участников, а также круглый стол с обсуждением актуальных проблем холоднокатаного производства. Помимо этого, гости побывают с ознакомительной экскурсией в городском курорте «Притяжение» - многофункциональном парковом пространстве, представляющем собой один из крупнейших в стране проектов по развитию городской среды.

Работа магнитогорского этапа межзаводской школы будет проходить 9 и 10 декабря, после чего участники мероприятия отправятся в Череповец и Липецк, где школа продолжит свою работу.

ПАО «ММК»