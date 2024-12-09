У экс-главы Нового Уренгоя Воронова арестовали имущество на 190 млн рублей

Следствие арестовало имущество на 190 млн руб. по делу бывшего заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), экс-главы Нового Уренгоя Андрея Воронова, сообщил председатель СКР Александр Бастрыкин «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

По данным «РИА Новости», согласно документам суда, среди арестованного имущества Андрея Воронова — наручные часы Hublot из коллекции Classic Fusion синего цвета в количестве двух штук, квартира, дом в Краснодарском крае и дом на Ямале, место для парковки, доли на земельный участок и квартиру.

На должности мэра Нового Уренгоя его сменил Антон Колодин. Спустя несколько дней после отставки Андрей Воронов был арестован по решению Басманного районного суда Москвы. Экс-мэра обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в должности заместителя губернатора ЯНАО Андрей Воронов получил взятку от «Проектстройсервиса» в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в доме, где проживала его семья. Взамен он обещал покровительство коммерческой деятельности предприятия и исполнению госконтрактов на территории Ямала. В ходе суда он выразил желание отправиться на специальную военную операцию (СВО).

По данному уголовному делу также проходят архитектор компании Эдуард Полянский, исполнительный директор «Проектстройсервис» Григорий Нак (сына депутата Тюменской облдумы Игоря Нака) и руководитель проекта «Проектстройсервис» Максим Лясин. Им предъявлены обвинения по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

Ирина Пичурина