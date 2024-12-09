На «Яндекс Маркете» стартовали продажи автомобилей
Жители Москвы могут приобрести на «Яндекс (MOEX: YDEX) Маркете» машины китайских брендов, сообщили ТАСС в пресс-службе маркетплейса. В каталоге сейчас представлены автомобили марок Chery, Jaecoo и Omoda. Географию использования сервиса планируется расширить в 2025 году.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
В ближайшее время маркетплейс намерен начать сотрудничество с другими автопроизводителями и дистрибуторами, что позволит расширить ассортимент доступных машин.
Автомобили можно найти в разделе «Автотовары» или через поисковую строку. После выбора модели нужно посетить салон, подписать договор и забрать машину. Оплата возможна наличными или картой, в перспективе также появится возможность предоплаты.