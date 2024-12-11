Как пережить праздники

Не переживайте: это бывает со всеми. Мы не в силах устоять перед искушением в виде вкусной еды — а впереди целая череда самых главных в пищевом отношении праздников в году.

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К счастью, для вас есть надежные рекомендации от грамотного эксперта, как справляться с кулинарными соблазнами, которые приходят в праздники, в том числе и особенно в новогодние.

Употребление праздничной еды, непривычной по составу и огромной по количеству, почти наверняка нарушит работу вашей пищеварительной системы, и самое легкое, чем можно отделаться,— вздутие живота и некоторый дискомфорт. Но бывают и долгосрочные последствия для здоровья кишечника.

«Когда мы наслаждаемся любимыми блюдами с семьей в праздничные дни, мы должны помнить, что умеренность — это ключ к выживанию,— иронизирует Джессика Скоффилд, доцент кафедры микробиологии Университета Алабамы в Бирмингеме.— Фиксируйте момент, когда вы чувствуете насыщение, и прекращайте есть. Обязательно находите время для физических упражнений — тогда есть шанс начать новый год не в больнице».

Вот пять рекомендаций, которыми поделилась Скоффилд, чтобы помочь вам поддерживать кишечник в хорошей форме в течение сезона.

Выбирайте клетчатку: праздничная еда часто включает блюда, богатые углеводами, поэтому не пренебрегайте овощами и цельнозерновыми продуктами, которые могут поддерживать хорошую работу кишечника. Клетчатка способствует здоровому пищеварению и помогает предотвратить запоры, питая полезные бактерии в кишечнике.

Пейте много воды: с обилием крепких и алкогольных сезонных напитков, таких как яичный ликер и рождественский пунш, питьевая вода может отойти на второй план. Однако вода помогает переваривать пищу и обеспечивает плавное движение перевариваемой пищи по кишечнику. Старайтесь выпивать стакан воды перед каждым приемом пищи и старайтесь как можно чаще чередовать воду и любые праздничные напитки.

Не торопитесь: волнение от праздничных встреч может побудить вас есть слишком быстро, что замедляет пищеварение и создает предпосылки для запоров. Кроме того, медленное питание дает вашему кишечнику время, чтобы подать сигнал, что он полон. Осознанное питание может уменьшить вздутие живота и предотвратить переедание, что позволит всем наслаждаться любимыми праздничными блюдами без боли в животе.

Принимайте пробиотики: пробиотики — это полезные бактерии, которые поддерживают здоровье кишечника, балансируя его микробиом. Такие продукты, как йогурт и комбуча, содержат естественные пробиотики, и включение их в рацион может помочь кишечнику оставаться спокойным во время праздников.

Продолжайте двигаться: хотя сон после еды может показаться заманчивым, легкая физическая активность может помочь пищеварению. Движение, даже короткая прогулка, помогает стимулировать пищеварение и может уменьшить вздутие живота. Во время праздников попробуйте включить в свой день легкие упражнения, чтобы улучшить здоровье кишечника.

Ольга Грибова, по материалам Университета Алабамы