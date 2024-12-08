Власти Грузии решили запретить маски на митингах

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что парламент страны до конца декабря примет закон, запрещающий закрывать лицо на массовых мероприятиях. По его словам, такая инициатива «поможет предотвратить насилие» во время проведения собраний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Такие факты нападений устраивают только радикалов, пытающихся искусственно накалить ситуацию в стране. Сегодня в масках ходят все, кому не лень, поэтому полиции трудно реагировать, выявляя тех, кто является митингующим, а кто нет»,— сказал господин Кобахидзе во время брифинга (цитата по News Georgia). Он объяснил необходимость принятия такого закона инцидентом, произошедшим минувшей ночью, когда на митинге около 30 человек в масках и черной одежде напали на съемочную группу телеканала «Пирвели».

Новая волна протестов в Грузии началась из-за решения парламента приостановить процесс евроинтеграции до 2028 года. 3 декабря конституционный суд страны отклонил иск президента Грузии Саломе Зурабишвили и 30 представителей оппозиции о признании парламентских выборов неконституционными. В ночь на 7 декабря правоохранители задержали 48 участников протеста в Тбилиси за неподчинение требованиям полиции и мелкое хулиганство. Еще двое были арестованы по обвинению в групповом насилии.

Подробнее о политическом кризисе в Грузии — в материале «Ъ» «В Грузии произошел перелом в непонятную сторону».