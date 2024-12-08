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Мужчина выстрелил в прохожих из аэрозольного пистолета в Выборге

Жителя Выборга задержали после стрельбы по прохожим на улице Сухова в Выборге, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По данным правоохранителей,33-летний мужчина применил аэрозольный пистолет. Злоумышленника доставили в отдел, оружие изъяли. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пьяный мужчина выстрелил в лобовое стекло автомобиля на улице Брянцева из пневматического пистолета. Об инциденте правоохранителям рассказали соседи дебошира.

Андрей Маркелов

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