Лидер без отрыва

На зимний перерыв чемпионат России отправился с двумя лидерами. В венчавшем последний перед ним 18-й тур матче «Краснодар» сыграл вничью — 0:0 — с «Локомотивом», догнал «Зенит», уступивший накануне «Акрону», по набранным очкам и обошел по дополнительным показателям. Железнодорожников же эта ничья выкинула из топ-тройки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Футболисты «Краснодара» (№9 — Джон Кордоба), даже не забив голов «Локомотиву», выбрались на верхнюю строчку таблицы чемпионата России

Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ Футболисты «Краснодара» (№9 — Джон Кордоба), даже не забив голов «Локомотиву», выбрались на верхнюю строчку таблицы чемпионата России

Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

Уровень завода, надрыва у участников краснодарского матча был, конечно, запредельным. Четыре желтые карточки, полученные ими на двоих в первом тайме, его не отражали. Карточек могло быть куда больше, целый букет, но, кажется, арбитр Василий Казарцев с пониманием и состраданием относился к тому, что происходило на поле,— к постоянным стыкам, падениям, крикам протеста и негодования. Ну, что сделаешь, если цена у игры настолько высока. Строгостью ее только испортишь.

Уровень если не футбола в принципе, то по крайней мере его зрелищности от уровня надрыва, как часто бывает в таких случаях, сильно отставал. Искать наслаждение, рассматривая в деталях единоборства,— занятие на любителя. А единоборств — жестких, на всех участках — было куда больше, чем моментов, символизирующих футбольную красоту.

Она проглядывала сквозь жесткость и плотность лишь изредка, как летняя трава под декабрьским снегом, и почти всегда, когда мячом владел «Краснодар».

Оба соперника отчитывались о работе над ошибками после неудачных выступлений в предыдущем туре: у краснодарцев — против «Спартака», у железнодорожников — против «Химок». И плоды непростой работы, добытые хозяевами, смотрелись симпатичнее московских. «Локомотив» в том числе за счет кадровых перестановок (в воротах, скажем, вместо Ильи Лантратова появился Антон Митрюшкин, которого в чемпионате до сих пор не использовали) избавился от дерганой, с постоянным риском провалиться игры в центре обороны, но на чужой половине был неубедителен. «Краснодар» же отличался исключительной сбалансированностью. К ней, правда, тоже не мешало бы добавить остроты.

Она в его атаках появилась, когда позади осталось больше половины тайма. «Краснодар» на коротком отрезке выдал несколько недурных наскоков, которые заставляли и так горячий стадион бурлить. Эдуард Сперцян хитро, как поступают в хоккее, пробил по воротам, видимо заметив, что Митрюшкин закрыт и своими, и чужими, а прямо перед ним уже готов подставлять под мяч ногу, раз уж клюшки нет, Виктор Са. Затем после перехвата стрелял в дальний угол Дмитрий Черников. Затем Джон Кордоба, как он любит, наплевав на выставленные на его пути плечи и ноги, продрался поближе к углу вратарской. Но краснодарцам не фартило: мяч все время летел куда-то не туда, куда нужно было им.

«Локомотив» нашел себя прежнего, тот «Локомотив», что не так уж давно располагался на верхушке таблицы, перед перерывом. И выяснилось, что надолго ушедший в тень Алексей Батраков все-таки не растерял вкуса к сложным решениям и умение их воплощать в жизнь. Из того положения, в котором он, окруженный чужими игроками, оказался, вроде бы и просто пнуть мяч наобум было уже достижением — ни времени, ни пространства для замаха. Батраков исхитрился, вывернув стопу, исполнить какой-то немыслимый «черпачок». После него мяч парашютиком под наполненными ужасом взглядами с трибун опускался под перекладину, но вратарь Станислав Агкацев его выловил.

А во втором тайме «Локомотив» еще слегка прибавил в уверенности и наглости. И, заработав угловой, чуть было не вышел вперед. На подачу Батракова у ближней границы вратарской выпрыгнул Дмитрий Баринов. Он вообще-то редко бьет головой, но в этом эпизоде подрезал мяч классно. Агкацев, успевший среагировать, задержал его прямо над «ленточкой».

Про «Краснодар» же тянуло думать, что он потихоньку скисает — нет прежней зубастости, злости, компактности.

Сперцян, диспетчер, заводила, с хмурым лицом человека, отдающего себе отчет в том, что в его сражении с усталостью верх взяла именно усталость, побрел на скамейку запасных… Но нет, второе дыхание краснодарцы поймали и без него, снова задышав жутко бодро.

Теперь после их углового вздрогнули футболисты «Локомотива». Джон Кордоба забил, но выяснилось, что из офсайда. А потом беда подобралась к ним еще ближе. Защитник «Локомотива» Максим Ненахов в своей штрафной чересчур явно зацепил прострел Лукаса Оласы рукой, чтобы рефери после просмотра VAR отказался признавать нарушение. Железнодорожникам безумно повезло, потому что тот же VAR разглядел краснодарский фол перед подачей Оласы. До пенальти дело не дошло.

А нулевая ничья в этом матче обеспечила исключительную интригу второй части сезона. На верхушке таблицы с одинаковым количеством очков — два клуба, причем «Краснодар» по дополнительным показателям обошел неожиданно проигравший в субботу «Акрону» «Зенит». «Спартак» — всего в двух баллах позади них, а еще в двух — «Локомотив» и разгромившее в воскресенье — 4:1 — «Химки» «Динамо».

Алексей Доспехов