«Итоги выборов должна определять воля народа»

Реакция Запада на недавние выборы в Румынии и Грузии демонстрирует избирательное применение принципов, которые сами же западные страны отстаивали в течение многих лет, открыто используя их для вмешательства в дела других государств. Такую мысль в интервью корреспонденту «Ъ» Анастасии Домбицкой высказал замглавы МИД РФ Александр Грушко. Он рассказал, как в Москве оценивают ситуацию с аннулированием итогов первого тура президентских выборов в Румынии, и объяснил, почему ОБСЕ перестала быть структурой, которая годится на роль объединяющей, инклюзивной и работающей на цели гармонизации интересов всех стран-членов организации.

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Замглавы МИД РФ Александр Грушко

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

— Победитель первого тура выборов в Румынии Кэлин Джорджеску назвал решение конституционного суда об отмене итогов голосования госпереворотом. Согласны ли в Москве с такой формулировкой?

— Я сейчас не готов давать правовую оценку (решению об аннулировании итогов голосования в Румынии.— «Ъ»). Но даже если брать отклики на выборы, прошедшие в нормальной атмосфере, то по меньшей мере возникают сомнения в отношении правовой природы решения, которое принял конституционный суд Румынии. Такую правовую оценку дали сами кандидаты в президенты. Россия, как известно, никогда не вмешивается в выборы. Но нынешняя ситуация является признаком неблагополучия дел, которое сегодня наблюдается в Евросоюзе и в целом на Западе. Она свидетельствует о том, что рушатся каноны и постулаты, на которых настаивал Запад в последние годы.

— О каких именно постулатах идет речь?

— Возьмем вопиющий пример — события в Грузии. В течение многих лет наши западные партнеры говорили о том, что главной оценкой, мерилом демократичности выборов является вердикт БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.— «Ъ»). Мы много лет с ними спорили, говоря о том, что та методология, которая не являлась предметом согласования между всеми членами ОБСЕ, не может быть взята за основу такого мерила.

И вообще итоги выборов должны определять не какие-то внешние наблюдатели, а воля народа, который избирает либо парламент, либо другие органы власти.

Но в этот раз там была большая наблюдательная миссия. Доклад БДИПЧ в целом был спокойным, сбалансированным. Он не признал выборы незаконными, нечестными, не соответствующими демократическим принципам. Наоборот, там были отмечены некоторые недостатки, но тем не менее сам исход выборов никаких сомнений у этой структуры не вызывал. А Европарламент ничтоже сумняшеся принял резолюцию, в которой объявил эти выборы недемократичными. Это пример потребительского, циничного отношения западников к институтам, которые они лелеяли в течение многих лет и которые они открыто использовали для вмешательства в дела других государств или давления на другие государства.

— Что именно в контексте выборов МИД РФ расценивает как вмешательство во внутренние дела?

— В Сербии тоже была большая команда БДИПЧ, которая сделала заключение, что выборы прошли в демократической обстановке. Но даже в самом заключении сквозь строчки читалось неудовлетворение тем, что исход был противоположный ожидаемому. А уж если говорить о политической позиции, которую занимал Запад, он никогда не стесняется не только давать советы. Например, в Молдавии. Это грубейшее вмешательство во внутренние дела.

Но они считают, что они вправе это делать, поскольку это «порядок, основанный на правилах».

Правила эти пишутся в Брюсселе, поэтому все процессы, которые происходят в этом ареале, должны быть подчинены интересам Брюсселя. И если вдруг кто-то из этого выбивается, то применяются самые жесткие, бесцеремонные, бесчестные и бесстыдные методы давления.

— Аннулирование итогов выборов в Румынии и признание выборов в Грузии недемократичными — это события одной цепи?

— Если говорить о линии поведения Запада, то это события, связанные между собой. Это линия, которая направлена на то, чтобы подавлять волю любого народа и любых политических деятелей, которые в своих действиях начинают руководствоваться национальными интересами.

И неважно, какую поддержку они получают от народа — в глазах Запада они все равно будут изгоями, их будут преследовать, на них будут давить, потому что они не проводят ту либеральную политику, которую от них ожидают.

Это серьезнейшая проблема и самого Запада, и в целом международных отношений, международных организаций.

— И ОБСЕ в частности?

— Принципы, на которых выстраивалась ОБСЕ,— принцип уважения законных интересов друг друга, принцип консенсуса, принцип невмешательства во внутренние дела, принцип неделимости безопасности, который гласит, что никто не укрепляет свою безопасность за счет безопасности других,— подвергаются сегодня ежедневному попиранию. И, конечно, возникает вопрос, кому нужна такая ОБСЕ. Если Запад использует те принципы, которые записаны еще в Хельсинкском заключительном акте и затвержены или развиты в других документах ОБСЕ, избирательно, только тогда, когда считает нужным, и их отбрасывает, когда не считает нужным, то это не та организация, которую мы все хотели бы видеть как объединяющую, инклюзивную и действительно работающую на цели гармонизации интересов всех ради объединения ресурсов и решения общих задач, которые стоят перед всеми ее участниками.

— Россия собирается привлекать к ситуации в Румынии внимание мирового сообщества, например, на международных площадках?

— Мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела, стараемся быть очень аккуратными при оценке внутриполитических процессов. Но когда происходят такие события, конечно, мы считаем себя вправе напоминать о тех принципах поведения в международной области, которые должны соблюдать наши партнеры, а не пытаться «исправлять ситуацию» в тех случаях, когда исход тех же выборов не отвечает их интересам.