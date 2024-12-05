Переговорили вглухую

В четверг на Мальте стартовало двухдневное заседание глав МИДов стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Запомнится оно хотя бы потому, что впервые с начала СВО встречу ОБСЕ посетили министры, представляющие обе стороны конфликта на Украине. В 2022-м в Польшу не пригласили российскую делегацию, а в 2023-м украинские дипломаты объявили бойкот заседанию в Северной Македонии, куда глава МИД РФ Сергей Лавров тогда все-таки добрался. За дипломатическими перепалками в ходе мальтийской встречи следила в пригороде Валлетты корреспондент “Ъ” Анастасия Домбицкая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «США напали на нас руками украинского режима: ведут против нас войну силами украинских неонацистов, вооружают их, помогают им обстреливать нашу территорию дальнобойными вооружениями»,— заявил Сергей Лавров, отметивший, что Вашингтон является главным виновником сложившейся ситуации

Фото: Alberto Pizzoli / AP «США напали на нас руками украинского режима: ведут против нас войну силами украинских неонацистов, вооружают их, помогают им обстреливать нашу территорию дальнобойными вооружениями»,— заявил Сергей Лавров, отметивший, что Вашингтон является главным виновником сложившейся ситуации

Фото: Alberto Pizzoli / AP

О том, с каким настроением российская делегация ехала на заседание, можно было судить из распространенного накануне заявления МИД РФ. Дипломаты рассказали, что рассчитывают «откровенно обсудить накопившиеся проблемы и пути их решения на принципиально новых условиях с соблюдением интересов всех государств-участников, отказом от философии "учеников и учителей" и так далее». Подчеркнули, что «нынешний институциональный кризис ОБСЕ стал следствием деструктивных действий ряда западных стран, использующих эту площадку в собственных интересах и пренебрегающих фундаментальными принципами работы организации». И констатировали: «В нынешнем состоянии ОБСЕ проблематично говорить о какой-либо ее роли в условиях глубокого переформатирования мира, которое происходит сегодня».

Хозяин встречи на Мальте, министр иностранных дел Иан Борч с этими тезисами был явно готов поспорить. В четверг именно с его выступления началось 31-е заседание глав МИДов стран ОБСЕ. Правда, не успел министр начать свою речь, как в зале, где собрались 57 делегаций, раздался оглушительный шум.

«Это всего лишь дождь»,— сказал господин Борч недоумевавшим делегатам. И, назвав это «хорошим предзнаменованием», пояснил: 35 лет назад лидеры США и СССР Джордж Буш и Михаил Горбачев проводили историческую встречу на Мальте, которая приблизила окончание холодной войны, в штормовую погоду.

Попытку Иана Борча разрядить обстановку дипломаты поддержали смехом. Однако, как только председатель начал вступительную речь, стало уже не до веселья.

«Времена существенно изменились (с момента встречи Буша и Горбачева.— “Ъ”), но наши отношения вновь определяются геополитическим соперничеством, а отношения между членами ОБСЕ сталкиваются с серьезными испытаниями в области мира и безопасности»,— заявил мальтийский министр. И тут же пояснил, о каком соперничестве и каких проблемах идет речь: «Это наша третья встреча с начала российской войны против Украины, которая представляет собой системную угрозу европейской безопасности».

Иан Борч посвятил Украине более трети своей продолжительной речи, уделив ей даже больше внимания, чем институциональному кризису самой организации. И все это несмотря на то, что урегулирование проблем внутри ОБСЕ, таких как отсутствие консенсуса по утверждению будущей страны—председателя организации, назначению руководителей институтов ОБСЕ и согласованию бюджета, стало главным вызовом для Мальты в роли председателя.

Принимая председательство год назад, Мальта выражала надежду на скорое завершение войны на территории Европы.

В четверг Иан Борч с сожалением констатировал: «Мало что изменилось». Разве что ситуация стала еще более сложной.

Господин Борч был не единственным, кто говорил преимущественно об Украине. Тон дискуссиям задал министр иностранных дел этой страны Андрей Сибига, которому дали право выступить первым из стран—участниц ОБСЕ. «Россия — не партнер. Это самая большая угроза нашей общей безопасности»,— пытался он убедить собравшихся.

Заявления западных министров из первой десятки выступавших звучали в унисон с речью украинского коллеги. Наиболее агрессивную позицию занял глава Госдепартамента США Энтони Блинкен, который заявил, что за российскими заявлениями об угрозе ее безопасности со стороны Украины и Запада на самом деле скрывается «имперский проект» Москвы, в центре которого — идея «стереть Украину с карты мира». Господин Блинкен обвинил Россию в попытках разрушить основополагающие принципы ОБСЕ, записанные в Хельсинкском акте 1975 года. И добавил: большинство членов организации по-прежнему остаются привержены ее миссии.

Между тем из уст российского министра звучали похожие обвинения и утверждения. Разница лишь в том, что ответственность Сергей Лавров возложил на США. По его словам, истоки современных проблем европейского региона лежат в курсе, который США избрали уже после заключения Хельсинкского акта. «В свое время дух Хельсинки являлся своеобразным барометром разрядки»,— напомнил дипломат. По его словам, стороны нацелились тогда на укрепление взаимного доверия, а основой для укрепления отношений призваны были стать инструменты контроля над вооружениями, работа над которыми началась в конце 1980-х годов.

«Этот курс удалось кодифицировать в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе, Договоре по открытому небу, в учреждении форума по сотрудничеству в области безопасности, в программе немедленных действий и других фундаментальных документах ОБСЕ, регулирующих многообразные аспекты военного строительства, поведения в военной области»,— отметил Сергей Лавров. И тут же заявил, что «США и их союзники выбросили все это на свалку в угоду стремлению вернуть НАТО на политическую авансцену». «В результате — реинкарнация холодной войны, только теперь с гораздо большим риском ее перехода в горячую стадию»,— заключил дипломат.

«США напали на нас руками украинского режима: ведут против нас войну силами украинских неонацистов, вооружают их, помогают им обстреливать нашу территорию дальнобойными вооружениями, напрямую участвуя в подготовке таких обстрелов. Это не наш выбор»,— сказал министр позднее, на пресс-конференции по итогам визита. И добавил: «Вся проблема в наших отношениях с США в том, что они не держат свои слова, они недоговороспособны. Обещали не продвигать НАТО — делали ровно наоборот; подписывались в документах саммитов ОБСЕ, что ни одна организация на этом пространстве не будет претендовать на доминирование,— НАТО все эти годы делало ровно противоположное. Таких примеров масса, в том числе и в отношении украинского кризиса».

«Мы теперь никогда не вернемся к ситуации, которая сложилась на начало 2022 года»,— отрезал после этого господин Лавров, пояснив, что имеет в виду практику западных стран «договариваться о каких-то правильных вещах на словах, а на деле грубо нарушать все договоренности».

Министр подчеркнул, что Россия «никогда не будет захлопывать дверь для отношений с кем бы то ни было», но будет смотреть, с какими идеями к ней будут приходить.

«Когда они (США.— “Ъ”) образумятся — если они образумятся — и предложат какие-то конкретные вещи, которые будут основываться на интересах друг друга, мы посмотрим и будем делать выводы, исходя из содержания такого рода предложений»,— заключил Сергей Лавров.

Допускает ли он такую возможность при будущей администрации США под руководством Дональда Трампа, господин Лавров, впрочем, не уточнил. Да ведь никто оттуда к Москве и не приходил пока — только к Киеву.