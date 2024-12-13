Ударят током

В июле 2024 года в энергосистеме Краснодарского края и республики Адыгея был зафиксирован исторический максимум потребления электроэнергии — 6108 МВт при введенных графиках временного ограничения потребления в объеме 120 МВт и аварийного отключения 283 МВт. Такие данные приводят в министерстве топливно-энергетического комплекса и ЖКХ региона. В ведомстве отметили дефицит электрической мощности на Кубани, из-за чего переток электроэнергии происходит по воздушным линиям из энергосистем Ростовской области и Ставропольского края. Для ликвидации сетевых ограничений власти края в альянсе с инвесторами готовят более 30 мероприятий по реконструкции и строительству новых электросетевых объектов, общий объем инвестиций в сферу электроэнергетики региона в 2025 году может составить 31 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти края подготовили предложения по реконструкции и новым строительствам электросетевых объектов

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Власти края подготовили предложения по реконструкции и новым строительствам электросетевых объектов

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Когда электроэнергии не хватает

Энергосистема Краснодарского края характеризуется летним максимумом потребления мощности. Наиболее критичный с точки зрения режимно-балансовой ситуации — период высоких температур окружающего воздуха. Помимо увеличения мощности потребления, в этот период снижается допустимая токовая нагрузка объектов электросетевого хозяйства, прокомментировали в пресс-службе министерства топливно-энергетического комплекса региона.

Анализ баланса мощности Юго-Западной части объединенной энергетической системы Юга выявил следующие моменты. С учетом увеличения потребления электрической мощности и сооружения воздушной линии 500 кВ «Тамань — Тихорецк» на уровне 2030 года в период высоких температур прогнозируется непокрываемый дефицит мощности до 1,7 ГВт. В итоге было принято решение определить единственным поставщиком мощности новых генерирующих объектов на ТЭС «Таврическая» в объеме не более 250 МВт установленной мощности, или не более 220 МВт располагаемой мощности, а также на ТЭС «Ударная» (протокол заседания правительственной комиссии №4 от 22.05.2024 года).

Как отметили в министерстве топливно-энергетического комплекса региона, для покрытия оставшегося дефицита мощности необходимо строительство объектов генерации суммарной мощностью не менее 1695 МВт с территориальным распределением в отдельных энергорайонах;

не менее 560 МВт в сочинском энергорайоне энергосистемы Адыгеи и Краснодарского края за контролируемое сечение «Шепси — Дагомыс» (контролируемое сечение — совокупность линий электропередачи и других элементов электрической сети, определяемых диспетчерскими центрами системных операторов.— Ред.);

не менее 313 МВт за контролируемое сечение «Юго-Запад», в том числе не менее 209 МВт в энергосистеме Крыма и Севастополя.

Ударный пуск В октябре 2024 года на территории Крымского района Краснодарского края «Ростех» запустил на полную мощность тепловую электростанцию «Ударная». Инвестпроект реализован по поручению президента России Владимира Путина.

Запланированные к вводу в 2025 году объекты электроэнергетики на Кубани — Реконструкция подстанции ПС 110 кВ «ДСК» — Реконструкция подстанции ПС 110/35/10 «Динская» — Реконструкция подстанции ПС 35 кВ «Толстый Мыс» — Реконструкция воздушной линии ВЛ 110 кВ «Геленджик — Дивноморская» и воздушной линии ВЛ 110 кВ «Геленджик — Прасковеевка» — Переустройство электросетевого комплекса подстанции ПС 110/35/6/10 кВ «Новороссийск» — Строительство воздушной линии ВЛ 110 кВ «Лабинск-2 — Советская» — Строительство воздушной линии ВЛ 110 кВ «Бужора — Джемете №2» — Строительство участка линии электропередач ЛЭП 110 кВ от существующей воздушной линии ВЛ 110 кВ «Славянская — Славянская-110» По данным министерства топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Краснодарского края

По данным министерства топливно-энергетического комплекса Кубани, после запуска третьего энергоблока установленная мощность станции составила 560 МВт. В состав ТЭС входят две конденсационные парогазовые установки общей установленной мощностью 450 МВт и одна газотурбинная установка с установленной мощностью 110 МВт на базе газовой турбины отечественного производства ГТД-110М.

«Проект строительства ТЭС "Ударная" предусматривает увеличение установленной электрической мощности региона, обеспечение надежности энергоснабжения населения, покрытие энергодефицита в Краснодарском крае, снижение объема перетока электроэнергии из других энергосистем»,— отметили в пресс-службе ведомства.

По итогам реализации инвестпроекта по строительству третьего энергоблока планируется выработка электроэнергии в объеме 3500 млн кВтч в год и увеличение установленной мощности генерирующих объектов региона на 560 МВт. «Ударная» увеличит годовую выработку электроэнергии крае на 40%.

Ранее власти Кубани оценили налоговый эффект от строящейся ТЭС «Ударная» в 750 млн руб. в год, а объем инвестиций к осени 2023 года оценивался более чем в 55 млрд руб.

Нагрузки на максимуме

Для ликвидации сетевых ограничений власти края вместе с ПАО «Россети Кубань» подготовили предложения по 34 приоритетным мероприятиям по реконструкции и новым строительствам электросетевых объектов. Из них 16 планируют реализовывать за счет тарифных источников, остальные — за счет средств федерального и регионального бюджетов. Общий объем инвестиций в сферу электроэнергетики региона в 2025 году составит 31 млрд руб.

Как отметили в министерстве топливно-энергетического комплекса региона, строительство новых энергообъектов, а также модернизация и реконструкция существующих позволят реализовать сразу несколько задач. В первую очередь преодолеть максимум нагрузок. «В энергосистеме Краснодарского края в течение 10 лет наблюдается значительный рост нагрузок (ежегодно в среднем на 3,5%, что составляет 120–180 МВт). К особенностям роста нагрузок относятся максимумы пиковой нагрузки в летний период, высокие темпы ее развития и, как следствие, напряженная режимно-балансовая ситуация. По данному показателю регион является одним из сложнейших в России»,— прокомментировали в ведомстве.

Кроме того, будет решена задача по технологическому присоединению новых потребителей. Сегодня значительная часть питающих центров региона напряжением класса 110 кВ имеет дефицит мощности и является закрытой для технологического присоединения новых потребителей. Существующих мощностей электросетевого комплекса недостаточно не только для создания условий опережающего развития региона, но и обеспечения потребностей естественного прироста электросетевой нагрузки. Так, за девять месяцев 2024 года на территории Краснодарского края в ПАО «Россети Кубань» поступило 32 805 комплектных заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям. Далее было заключено 24 372 договора технологического присоединения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Общий объем инвестиций в сферу электроэнергетики региона в 2025 году составит 31 млрд руб

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Общий объем инвестиций в сферу электроэнергетики региона в 2025 году составит 31 млрд руб

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Энергетики ищут альтернативу

На Кубани развиваются проекты и в сфере альтернативной энергетики. В регионе сегодня реализуется восемь проектов по строительству генерирующих объектов с использованием возобновляемой энергетики в семи муниципальных образованиях края. Среди них Краснодар, Армавир, а также Крыловский, Лабинский, Мостовский, Северский и Тихорецкий районы. На сегодня в регионе действуют три объекта солнечной энергетики.

Кроме того, в Северском районе построен и проходит процедуру технологического присоединения к электрическим сетям объект солнечной генерации общей мощностью 44,1 МВт. Планируемый срок ввода станции в эксплуатацию — февраль 2025 года.

Следующим этапом реализации проектов по возобновляемой энергетике в Краснодарском крае станет строительство четырех солнечных электростанций в Армавире, Мостовском и Тихорецком районах общей мощностью 89,5 МВт. Такие данные сообщили в министерстве топливно-энергетического комплекса Кубани.

Реализация вышеуказанных проектов позволит существенно повысить в регионе процент генерации с использованием возобновляемой энергетики от общего краевого объема генерации, который достигнет отметки более 6%. Дополнительная генерация от возобновляемых источников энергии (до 180 МВт) позволит снизить имеющийся на Кубани дефицит электрической мощности, считают в ведомстве.

Как отмечает директор ООО «Альтэнергия», председатель ассоциации специалистов ВИЭ «Зеленый киловатт» Андрей Темеров, цены на солнечные батареи снижаются, а цена киловатта электроэнергии, наоборот, растет. Соответственно, альтернативную энергию стали применять более активно. Это особенно актуально для производственных предприятий. За счет сокращения производственных затрат снижается себестоимость выпускаемой продукции. К тому же еще в 2021 году заработал закон о микрогенерации, позволяющий излишки выработанной электроэнергии продавать на розничном рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Объекты возобновляемой энергетики обеспечивают более 7% от совокупного энергопотребления на юге России

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Объекты возобновляемой энергетики обеспечивают более 7% от совокупного энергопотребления на юге России

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По оценкам Андрея Темерова, срок окупаемости солнечной электростанции в нынешних условиях может составлять менее трех лет. При этом в ЮФО возобновляемые источники энергии закрывают порядка 10% потребляемой энергии в целом, в масштабах России этот показатель составляет около 2%, что, по мнению эксперта, очень мало. Для расширения использования возобновляемых источников энергии нужна масштабная господдержка.

Как отмечает директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексей Жихарев, по состоянию на 2024 год установленная мощность объектов ВИЭ-генерации в республике Адыгея и Краснодарском крае превышает 290 МВт. В том числе 168 МВт в Адыгее и 122 МВт на Кубани, из которых почти 75 МВт — это малые ГЭС. По данным эксперта, эти показатели не учитывают объекты микрогенерации, установленные на коммерческих зданиях или частных домовладениях, совокупная мощность которых может превышать 15 МВт.

Всего же в ОЭС Юга функционирует более 3,9 тыс. МВт объектов ВИЭ-генерации, из которых более 55% приходится на ветровые станции, около 30% на солнечные и 15% на малые ГЭС. При этом в ближайшие три-пять лет здесь запланировано к реализации еще более 2,5 тыс. МВт проектов строительства объектов возобновляемой энергетики.

«Помимо объектов генерации электроэнергии, на юге России, в Ростовской области, расположились еще и объекты промышленного производства оборудования для ветровых электростанций. В совокупности объем привлеченных инвестиций в проекты возобновляемой энергетики, реализованные на юге России, уже превышает 300 млрд руб.»,— отмечает господин Жихарев.

В 2024 году правительством РФ утвержден новый национальный проект «Новые атомные и энергетические технологии», в котором делается особый акцент на достижение технологического суверенитета в секторах солнечной и ветровой энергетики, а также системах накопления энергии. Согласно плановым показателям, национальный проект подразумевает производство данного оборудования не только для внутреннего рынка, но также и достаточно серьезный объем экспорта.

По оценкам Алексея Жихарева, объекты возобновляемой энергетики обеспечивают уже более 7% от совокупного энергопотребления на юге России. Это значительно выше, чем в среднем по стране, где данный показатель лишь немного превышает 1%. Регионы ЮФО и СКФО традиционно занимают лидирующие позиции в региональном инвестиционном рейтинге АРВЭ, демонстрируя очень хорошую динамику развития проектов энергоперехода на своих территориях. При реализации всех запланированных в регионе проектов лидерские позиции будут дополнительно усилены, уверен эксперт.

Однако, как считает директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики, одним из основных барьеров для реализации капиталоемких инвестиционных проектов, в том числе в сфере энергетики, в 2024 году стала неподъемная для инвесторов стоимость кредитных ресурсов. После повышения ключевой ставки до уровня 21% ставки по кредитам коммерческих банков стали достигать 26–28%, такие значения делают ряд проектов нереализуемыми. «Сектору энергетики просто необходимы новые инструменты финансирования с льготными условиями для эффективной реализации запланированных инициатив по противодействию прогнозируемым локальным дефицитам электроэнергии»,— резюмирует Алексей Жихарев.

Андрей Пугачев