«У республики большой потенциал развития»

О ключевых достижениях Адыгеи в 2024 году, инвестиционной политике, макроэкономических показателях и развитии флагманских проектов, таких как горный курорт Лагонаки и этнопарк в Дегуакской поляне GUIDE рассказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Республики Адыгея Фото: пресс-служба администрации Республики Адыгея

GUIDE: Какие достижения и изменения за прошедший год вы считаете самыми важными для Адыгеи?

МУРАТ КУМПИЛОВ: В условиях санкций против России и вызовов последних лет, благодаря реализуемым мерам в виде поддержки малого и среднего бизнеса, сохранению рабочих мест, привлечению инвестиций экономике Адыгеи удалось сохранить экономическую стабильность и безопасность в регионе. В течение 2024 года сохранялась положительная динамика основных макроэкономических показателей.

За 2022 год ВРП составил 197,1 млрд руб., темп роста — 104,2% при среднероссийском темпе 100,3%. В 2023 году ВРП оценивается на уровне 105%, или 231,9 млрд руб. По итогам девяти месяцев текущего года рост в реальном секторе экономики обеспечивают: промышленное производство — 104,2%, сельское хозяйство — 103,4%, розничный товарооборот — 121,4% и инвестиции в основной капитал — 146,4%. Абсолютное значение ВРП за 2024 год достигнет порядка 260 млрд руб.

Главной целью развития экономической сферы республики является обеспечение социального благополучия населения, повышение его жизненного уровня. В этом контексте последовательно решаются задачи по увеличению уровня зарплат, денежных доходов и развитию рынка труда.

G: Какие меры были предприняты в 2024 году для улучшения инвестиционного климата в Адыгее?

М. К.: Мы создаем благоприятный инвестиционный климат, развиваем инфраструктуру, предоставляем налоговые льготы и гарантии инвесторам.

Кроме того, проводится работа в части расширения энергетической инфраструктуры региона: обеспечение доступности газовой инфраструктуры и консолидация развития электросетевого комплекса, повышение их надежности для реализуемых на территории региона инвестиционных проектов.

Проводимая в Адыгее инвестиционная политика за последние годы позволила набрать высокие темпы роста объемов инвестиций. По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, озвученным в 2024 году, Республика Адыгея заняла 14-е место, попав в топ-15.

Инвестиции в основной капитал по полному кругу за 2023 год составили 61,6 млрд руб., или 122,4% к соответствующему периоду 2022 года. За девять месяцев 2024 года инвестиции в основной капитал составили 43,1 млрд руб., или 146,4% к соответствующему периоду 2023 года.

Якорным проектом республики в этом направлении является проект создания промышленного парка в Тахтамукайском районе. Здесь планируется создание около 8 тыс. рабочих мест и привлечение инвестиций в размере 55 млрд руб. к 2035 году. На территории промышленной зоны планируется разместить до 50 предприятий малого и среднего бизнеса. Вся необходимая инфраструктура к парку строится за счет федеральных и республиканских средств: в рамках трех программ на эти цели направлено более 3,3 млрд руб.

Еще один флагманский проект — создание всесезонного горного экокурорта «Лагонаки». Объем инвестиций на строительство курорта в рамках первой очереди составит порядка 30 млрд руб. Будет предложено 742 гостиничных номера и создано 650 новых рабочих мест. Также к концу 2028 года планируется возвести комплекс гостиниц, подвесные канатные дороги и 20 км трасс для занятий горнолыжным спортом. В настоящее время за счет бюджетных средств уже вложено боле 5,3 млрд руб. на инфраструктуру будущего курорта.

В числе значимых инвестпроектов — строительство в 2023 году двух крупных логистических складов на территории Теучежского района. В настоящее время они сданы в аренду компании «Озон» и дискаунтеру «Чижик». Общий объем инвестиций составил более 7,2 млрд руб., создано 1170 рабочих мест.

В июне 2024 года в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума заключено соглашение о намерениях между Республикой Адыгея и ООО «Логистический центр Адыгея 4» с объемом инвестиций 7,9 млрд руб.

В июле на Кавказском инвестиционном форуме присутствовали со своим выставочным стендом. В рамках этого форума подписано соглашение о намерениях между Республикой Адыгея и ООО «СФТ Групп» с объемом инвестиций 2,8 млрд руб.; соглашение о намерениях между Республикой Адыгея и ООО «Красный мост» с объемом инвестиций 780 млн руб.; соглашение о намерениях между Республикой Адыгея и ООО «Красный мост» с объемом инвестиций 300 млн руб.

G: Какие крупные инфраструктурные проекты были реализованы или начаты в 2024 году?

М. К.: Благодаря поддержке федерального руководства за последние несколько лет нам удалось успешно решить многие задачи по формированию инфраструктурной основы для перспективных инвестпроектов. Так, в текущем году реализуются мероприятия по технологическому присоединению к электрическим и газовым сетям, а также строительству объектов водоснабжения и водоотведения в рамках проекта создания экокурорта «Лагонаки». Уже завершены работы по первому этапу в целях предоставления доступа к электроэнергии в объеме 4 МВт для проведения строительно-монтажных работ по проекту.

С привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов реализуем четыре крупных проекта на общую сумму почти 2 млрд руб. Они направлены на создание обеспечивающей инфраструктуры к промпарку «Энем» и к будущему этнопарку на Дегуакской поляне, а также на строительство инженерной и социальной инфраструктуры в рамках комплексной застройки одного из новых городских микрорайонов Майкопа.

Большая работа ведется в сфере энергетики. Во взаимодействии с Минэнерго России, Россетями, Газпромом решаем вопросы энергоснабжения как перспективных инвестплощадок, так и населенных пунктов. Зачастую это единые процессы. Например, развивая инфраструктуру горной части республики, мы обеспечиваем и повышение качества жизни людей, проживающих на этой территории.

Многое делается и в дорожной отрасли. По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» с 2020 года работы идут с опережением на год — сейчас мы выполняем план 2025 года.

За счет федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» с 2019 по 2023 годы в муниципальных образованиях республики введено в строй 27 объектов водоснабжения. В этом году работа ведется еще на шести объектах.

Безопасные и удобные дороги, доступная энергетика, качественная вода — все это направлено на развитие территорий, раскрытие экономического потенциала региона и в конечном счете — на создание условий для комфортной жизни людей.

G: Какие меры были предприняты для повышения привлекательности Адыгеи как туристического направления?

М. К.: Продвижение туристского продукта РА как комплекс мероприятий закреплено в нашей госпрограмме «Развитие туризма». Большая часть бюджета программы отведена под проведение событийных мероприятий. Крупнейшим из них является Фестиваль адыгейского сыра, посвященный нашему брендовому продукту. В этом году за два дня проведения фестиваля его посетило около 50 тыс. человек.

Кроме того, в рамках нацпроекта мы оказали господдержку в реализации проектов по развитию туристической инфраструктуры: в 2022 году было 34 таких проекта, в 2023–2024 годах — еще восемь.

Благодаря беспрецедентным мерам поддержки индустрии с момента запуска нацпроекта ежегодно открываются десятки новых объектов туризма. В последние годы у нас идет активный рост сформировавшегося термального кластера. Появляются новые услуги, улучшается их качество.

У Адыгеи есть все необходимое, чтобы быть конкурентной в индустрии внутреннего туризма. Последние три года туристический поток в республику составляет не менее полумиллиона человек в год.

G: Как вы оцениваете взаимодействие региона с федеральным центром в 2024 году? Какие планы и договоренности были достигнуты?

М. К.: Выполнение поставленных Президентом России задач для повышения качества жизни населения — безусловный приоритет в нашей работе. Все протекающие в регионе процессы мы синхронизируем с федеральной повесткой.

В течение года мы встречались с руководителями федерального уровня, в том числе и на площадках Адыгеи, обсуждали актуальные вопросы развития республики. Большинство наших инициатив получили поддержку: это масштабные проекты в энергетике, туризме, промышленности, дорожном и жилищном строительстве, других отраслях.

Реализация Индивидуальной программы развития Республики Адыгея дала дополнительные механизмы для точечного решения давних проблемных вопросов, положительно повлияла на инвестиционные процессы. Для сохранения набранных темпов Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным принято решение о продлении для региона программы.

Новая программа рассчитана на 2025–2030 годы с общим объемом финансирования из федерального бюджета в 6 млрд руб.

Также продолжим реализацию мероприятий в рамках государственных программ и национальных проектов, которые на сегодня охватывают практически все сферы деятельности.

G: Какие программы по поддержке малого и среднего бизнеса были внедрены в 2024 году?

М. К.: Главным инструментом содействия развитию малого и среднего бизнеса в регионе остается реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Мероприятия нацпроекта направлены на оказание бизнесу всесторонней поддержки, включая финансовую помощь и предоставление широкого спектра информационно-консультационных услуг.

В текущем году по результатам конкурсных процедур пяти начинающим предпринимателям предоставлены гранты в размере от 450 до 500 тыс. руб.

По итогам 10 месяцев текущего года финансовой поддержкой в виде микрозаймов воспользовались 172 субъекта МСП и самозанятых на общую сумму 450 млн руб.

Также осуществляется гарантийная поддержка предпринимателей, не располагающих достаточным объемом собственного залогового обеспечения для привлечения заемных ресурсов.

В этом году Фондом развития промышленности Республики Адыгея предоставлено субъектам МСП уже 14 поручительств на общую сумму около 80 млн руб., что позволило привлечь финансовую поддержку в размере 182,4 млн руб.

Оказание широкого спектра комплексных и информационно-консультационных услуг начинающим и действующим предпринимателям, а также самозанятым гражданам осуществляется на базе Центра «Мой бизнес». За 10 месяцев с начала года ими воспользовались более 700 субъектов МСП и свыше 1500 самозанятых граждан и будущих предпринимателей.

Центром поддержки экспорта Республики Адыгея на регулярной основе организуется участие предприятий региона в международных выставках, проведение бизнес-миссий и реверсных бизнес-миссий, обучающих мероприятий по вопросам развития экспортной деятельности и другие мероприятия.

Кроме того, на базе Республиканского бизнес-инкубатора начинающим предпринимателям и самозанятым гражданам организовано предоставление площадей на льготных условиях.

Также в рамках имущественной поддержки утверждаются и ежегодно дополняются перечни государственного и муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение/пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам.

G: Какие ключевые цели и задачи вы ставите перед собой и республикой на 2025 год?

М. К.: В своей работе мы ориентируемся на достижение целевых показателей и задач, которые обозначены Президентом страны как ключевые для реализации национальных целей на период до 2036 года.

В 2025 году мы продолжим работу по улучшению демографической ситуации в регионе. Будем поддерживать тенденцию к увеличению числа многодетных семей; оказывать поддержку женщинам, планирующим беременность в возрасте от 18 до 25 лет.

С 1 января 2025 года будут введены выплаты для матерей в возрасте до 26 лет включительно. Также будет увеличен размер регионального материнского капитала при рождении третьего ребенка.

Наряду с расширением региональных мер поддержки с 2025 года в Адыгее будет осуществляться целый ряд федеральных инициатив, а также строительство новых медицинских учреждений и оснащение существующих современным медоборудованием.

В сфере образования намечается увеличение спроса на среднее профессиональное образование. В 2024 году в Адыгее открыты такие учреждения, как «ПрофиМед», Образовательный центр индустрии туризма и сферы услуг Республики Адыгея и Военно-учебный центр на базе Майкопского государственного технологического университета.

Продолжим реализацию инициированной Владимиром Владимировичем Путиным программы по капремонту школ, а со следующего года, в рамках нового национального проекта «Семья», займемся обновлением детских садов — их капитальным ремонтом и переоснащением.

Будут продолжены работы по строительству и модернизации учреждений культуры. Особое внимание — техническому оснащению музеев и детских школ искусств, приобретению музыкальных инструментов и учебных материалов. Также планируется модернизация библиотек по модельному стандарту.

Для обеспечения комфортной и безопасной среды для жизни граждан в 2025 году планируется ввести не менее 503 тыс. кв. метров нового жилья, сократить непригодное для проживания жилье.

Также будут благоустроены свыше 20 общественных территорий, в том числе в рамках Всероссийского конкурса малых городов в г. Майкопе и г. Адыгейске.

Будут построены водозаборные сооружения в Шовгеновском районе и водопроводные сети в г. Майкопе и Гиагинском районе.

Продолжается работа по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог городских агломераций дорог регионального и межмуниципального значения.

Для обеспечения экологической безопасности продолжим выявление и ликвидацию несанкционированных свалок.

В сфере экономики делаем упор на туризме, на помощи малому и среднему бизнесу, на развитии промышленного потенциала и сельского хозяйства.

Перспективы развития промышленного сектора связываем с обрабатывающими производствами, в частности — с производством пищевых продуктов.

О якорных проектах республики — проекте создания промышленного парка в Тахтамукайском районе и проекте экокурорта «Лагонаки» — я уже упоминал.

Дальнейшее социально-экономическое развитие республики во многом связываем и с реализацией Индивидуальной программы социально-экономического развития региона в 2025–2030 годах. Этот инструмент доказал свою эффективность. Также с 2025 года планируется работа по развитию девяти населенных пунктов, признанных опорными.

В настоящее время ведется разработка Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея до 2036 года с учетом документов стратегического планирования Российской Федерации и региональных особенностей социально-экономического развития.

Беседовал Нурий Бзасежев