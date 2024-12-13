«Важно сделать город не только комфортным для отдыха, но и удобным для местных жителей»

В этом году Сочи планирует поставить рекорд по количеству гостей — 8 млн туристов. Городские власти при поддержке федеральных и региональных властей проводят масштабную работу по улучшению транспортной доступности курорта, решению его градостроительных и инфраструктурных вопросов. О том, как развивается главный курорт страны и какие масштабные проекты планируется реализовать в обозримом будущем,— GUIDE рассказал глава Сочи Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / agproshunin Фото: t.me / agproshunin

GUIDE: Вы заняли пост главы Сочи летом этого года. Расскажите об итогах первых шести месяцев работы в новой должности?

АНДРЕЙ ПРОШУНИН: Да, этот год открыл новую страницу в моей жизни. В Сочи я бывал много раз, часто с рабочими поездками. За прошедшие полгода на должности мне удалось полностью погрузиться во все тонкости жизнеобеспечения города, проблемные вопросы и оценить перспективы дальнейшего развития. Конечно, я в полной мере осознаю всю ответственность, которая лежит на мне в первую очередь перед жителями. Сочи — это не только главный курорт страны, но и дом для 10% населения Краснодарского края. Поэтому важно делать город не только комфортным для отдыха, но и удобным, безопасным и перспективным для местных жителей.

G: Сегодня уже можно подвести предварительные итоги курортного сезона в Сочи. Сколько гостей в этом году посетило курорт?

А. П.: Сочи уверенно идет к тому, чтобы побить свой собственный рекорд по турпотоку. В конце октября мы приняли 7-миллионного туриста с начала года. Приятно, что в президентский Год семьи юбилейным гостем стала жительница Ижевска, которая приехала к нам на отдых с мужем и двумя сыновьями. По традиции в Сочи их встречали торжественно, с подарками и сертификатами на лечение.

Курорты горного кластера в этом году демонстрируют увеличение турпотока на 10%, круглый год они предлагают насыщенную программу. Для любителей экстремальных развлечений в горах открыты тематические экстрим-парки.

Только с июня по август наш город принял более 3 млн туристов. Летом в Сочи функционирует более 2000 средств размещения разной направленности, в том числе санатории и отели с лечебной базой. Для посещения открыты 170 благоустроенных пляжных территорий. 33 из них сейчас функционируют в формате зимних пляжей. Эти зоны рекреации наполняем спортивными и творческими активностями для организации семейного отдыха.

Рост турпотока в этом году — на уровне 6% по сравнению с прошлым годом. Поэтому к Новому году рассчитываем встретить нашего рекордного 8-миллионного гостя. Увеличение числа туристов, с одной стороны,— достижение, с другой — большая ответственность для нас. Важно создать не только условия для комфортабельного и безопасного отдыха гостей, но и учитывать интересы жителей города. Поэтому вместе с развитием главной, можно сказать, градообразующей сферы — санаторно-курортной — планомерно ведем работу по модернизации всех отраслей городского хозяйства.

G: Какие шаги сегодня предпринимаются в Сочи в области улучшения градостроительной политики?

А. П.: На уровне федерального правительства сегодня большое внимание уделяется комплексному развитию территорий (КРТ). И у нашего курорта большой потенциал. На перспективу двух десятилетий в Генплане определено более 700 га для создания комфортной городской среды. Все это дает для наших жителей в микрорайонах новые социальные учреждения, дополнительные рабочие места, дороги, инженерные сети, зеленые зоны и территории для семейного отдыха. То есть зарезервированные в Генплане участки нельзя использовать по другому назначению.

В Сочи проводится работа по созданию муниципального оператора КРТ, в том числе для социальной задачи — переселения граждан из аварийного жилья. На сегодняшний день оцениваются перспективы использования 73 земельных участков под ранее расселенными аварийными домами. Также в земельный банк муниципалитета планируется перевести участки под домами, которые расселяют в этом году, с возможностью использования земель для реализации проектов комплексного развития в социальном строительстве, создании инженерной инфраструктуры и благоустройстве.

Что касается борьбы с самовольным строительством, в этом году более чем на 50% снизилось количество таких новых фактов. Это не конечный результат, но мы видим тенденцию у застройщиков работать в правовом поле. Иначе в Сочи не получится.

G: Какая сегодня ведется работа по улучшению транспортной доступности Сочи?

А. П.: Географически Сочи расположен на непростом участке — узкая относительно ровная полоса суши между морем и горами. Конечно, это сказывается на транспортной схеме. По сути, сейчас в Сочи ведет одна дорога — федеральная трасса А-147 Джубга — Сочи. Улучшение транспортной логистики для нас является одним из приоритетных направлений в работе. Проект трассы М-4 «Дон» — Сочи, которая позволит сократить время в пути от Джубги до Сочи с семи до полутора часов, реализуется по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина силами госкомпании «Автодор». Он станет важным звеном для обеспечения связанности населенных пунктов, улучшения логистики и оптимизации автомобильных и пассажирских потоков. Строить магистраль будут поэтапно. Первоочередные участки — обход Адлера и третья очередь обхода Сочи.

В пик курортного сезона крайне загружен путь до железнодорожного вокзала Адлера и аэропорта. Поэтому нашему городу для развития крайне необходим альтернативный транспортный коридор в обход Адлера. Новая дорога позволит значительно разгрузить движение на федеральной трассе и прилегающих дорогах в микрорайонах курорта, также она даст мощный экономический эффект для развития смежных территорий. Проект технически очень сложный, предстоит выполнить колоссальный объем работ. Наши жители очень ждут эту дорогу. Уже ведутся подготовительные работы.

Протяженность обхода Адлера составит около 10 км. Как я уже сказал, он станет частью новой скоростной автомагистрали М-4 «Дон» — Сочи. Для максимального эффекта от этого стратегически важного для курорта проекта требуется реконструкция ряда автомобильных дорог внутри города, повышение их пропускной способности. Суммарная потребность бюджетных средств только на эти мероприятия составляет 17,8 млрд руб. В ноябре на Московской транспортной неделе представил первому заместителю министра транспорта РФ Валентину Иванову перспективный план развития дорожной инфраструктуры Сочи и городской системы общественного транспорта. На все вошедшие в него мероприятия требуется финансирование в размере порядка 40 млрд руб. Планируем задействовать любые доступные государственные механизмы для их реализации. В том числе в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Конечно, на федеральном уровне рассматриваются варианты развития и других видов транспорта, в том числе железнодорожного. Действующее направление достаточно загружено, по нему следуют поезда дальнего и пригородного сообщения, а также грузовые. Этим летом на Петербургском международном экономическом форуме был представлен проект высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Адлер, который может решить массу вопросов всего юга России. Планируемая протяженность магистрали — 1,5 тыс. км, поезда из Москвы со скоростью 400 км/ч за восемь часов смогут доезжать до Адлера. Сейчас даже скорые поезда преодолевают этот путь в лучшем случае за 23 часа. Если действующая магистраль отдаст пассажиропоток дальнего следования на высокоскоростную, то она освободится для пригородного сообщения с помощью электропоездов типа «Ласточка» и грузоперевозок.

На Транспортной неделе-2024 также заключили соглашение о сотрудничестве в сфере технологического транспорта. Организация в горных микрорайонах с высокой плотностью населения сообщения посредством канатных дорог может оказаться очень перспективным направлением. Для начала проведем комплексное исследование, чтобы определить возможные направления для маршрутов канатных дорог, интенсивность пассажиропотока. Конечно, это не сиюминутное решение логистических вопросов, но проект вполне претендует стать успешным.

G: Как сегодня осуществляется вывоз мусора из Сочи?

А. П.: В летний сезон, конечно, объем отходов значительно увеличивается. В минувшем августе количество мусора превысило 1400 тонн в сутки, это значительный, можно сказать, рекордный показатель. Плюс мы были вынуждены временно транспортировать ТКО на полигон в районе Армавира, это несколько усложняло логистику и увеличивало плечо доставки. Сейчас вновь открыт Белореченский полигон, задействованы дополнительные подрядные организации и техника для перевозки отходов. В межсезонье вывозится порядка 800–900 тонн отходов в сутки, наша специализированная перегрузочная площадка работает в штатном режиме. Кроме этого, на улице Водораздельной запущен в эксплуатацию новый комплекс сортировки отходов мощностью 240 тыс. тонн в год. Это позволило сократить объем мусора, который вывозится из Сочи, и значительно укрепить экологическую безопасность курорта.

G: Каким лично вы видите город Сочи спустя несколько десятилетий? Что, по вашему мнению, необходимо городу, чтобы стать курортом мирового уровня?

А. П.: Я убежден, что Сочи и сегодня — курорт мирового уровня. Лишнее тому доказательство — регулярно принимаемые крупные международные мероприятия, а также поток иностранных туристов, который сейчас в силу геополитических обстоятельств стал меньше, но вовсе не иссяк. Через несколько десятилетий наш город сохранит свое предназначение курортной здравницы и агломерации с высоким уровнем социального комфорта. Лично я хотел бы видеть Сочи значимым, зеленым, чистым, современным, с развитой инфраструктурой, которым гордились бы жители и все наши соотечественники.

Беседовал Дмитрий Михеенко