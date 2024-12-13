«Экономика города развивается, доходы бюджета растут»

Глава Новороссийска Андрей Кравченко — о росте доходов казны в условиях отражения атак беспилотников и санкций в отношении морского порта, о новом генплане и строительстве двух автомобильных обходов города.

Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийск

GUIGE: Расскажите об экономических итогах этого года, которые уже можно подвести.

АНДРЕЙ КРАВЧЕНКО: В этом году бюджет Новороссийска может похвастаться хорошими результатами. Так, за 10 месяцев 2024 года поступления в консолидированный бюджет края по Новороссийску составили более 49 млрд руб., темп роста относительно аналогичного периода прошлого года 112,5%. В городской бюджет за 10 месяцев поступило более 7,7 млрд руб., что на 1,7 млрд руб. больше, чем за тот же период прошлого года, темп роста — 127,4%. Кроме того, с января по ноябрь этого года налоговые поступления в городскую казну составили более 6,7 млрд руб., или 87,4% от общего объема поступлений. В основном это НДФЛ (2,7 млрд руб.), специальные налоговые режимы (1,5 млрд руб.), налог на прибыль организации (1,2 млрд руб.) и местные имущественные налоги (1 млрд руб.).

Прирост также показали и неналоговые источники дохода. Это аренда муниципального имущества, муниципальные услуги и прочее. Поступления по этой части составили 1 млрд руб.

Отдельно отмечу, что в конце 2024 года был полностью погашен муниципальный долг, который на начало года составлял 1,55 млрд руб. Полученная от этого экономия в размере 110 млн руб. пойдет на решение социальных вопросов.

G: Новороссийск в первую очередь — портовый город. Как экспортные ограничения, введенные правительством РФ, влияют на экономику города?

А. К.: Безусловно, влияют. Так, в текущем году Новороссийский морской порт включен в санкционный список Канады как организация, связанная с военно-промышленным комплексом. Также порт находится в санкционных списках Австралии, Украины и Швейцарии, а с 2022 года включен в санкционный список всех стран Евросоюза.

Но, несмотря ни на что, экономика города развивается, доходы бюджета растут, предприятия работают в обычном режиме, налажены логистические механизмы, транспортные и производственные потоки. С начала года объем отгруженной продукции по крупным и средним предприятиям транспортного комплекса составил 279 млрд руб., c темпом роста 114%. А отрасль транспортного комплекса между тем занимает более 50% от общего объема экономики города.

Кроме того, за текущий год перевалено 113 млн тонн всех видов грузов, что на 3% выше уровня предыдущего года. Экспорт зерна увеличился на 17%, контейнерных перевозок — на 7%, наливных грузов — на 1%.

Предприятиями сельскохозяйственной отрасли в этом году было экспортировано 674 тыс. бутылок винодельческой продукции. Налажен экспорт продукции в Узбекистан, ОАЭ, Беларусь, Абхазию, Казахстан, Кыргызстан, а также в Израиль и Китай.

G: Что делается в Новороссийске для поддержки бизнеса? Как изменилась ситуация с предпринимательством за время вашей работы?

А. К.: Сегодня предпринимательскую деятельность в Новороссийске ведут более 17 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Чуть больше 15 тыс. их было в 2020 году. Отмечается стабильный рост по этому показателю. Для этого мы тесно сотрудничаем с краевыми профильными структурами и регулярно проводим встречи с нашими предпринимателями, чтобы рассказать им, какие меры поддержки бизнеса сегодня существуют и как можно ими воспользоваться. Проводим Советы по предпринимательству, встречи и форумы, лично консультируем в нашем Центре поддержки предпринимательства.

В этом году заключили соглашение с АО «Корпорация МСП», провели обучение и теперь приглашаем граждан, желающих начать свой бизнес, пройти подготовку в нашем Центре по программе «Азбука предпринимателя». Кроме того, вовлечено 149 участников в краевой проект «Школа молодого предпринимателя. Бизнес молодых».

В 2024 году город заключил соглашение о сотрудничестве с Фондом развития инноваций. Фондом проведено в нашем городе уже четыре мероприятия для представителей предпринимательского сообщества и предоставлены 72 услуги.

Заключено соглашение между Центром поддержки предпринимательства и Центром поддержки экспорта по вопросу сотрудничества в сфере поддержки субъектов МСП, заинтересованных в осуществлении внешнеэкономической деятельности.

Мы делаем все возможное, чтобы создать для наших предпринимателей максимально комфортные и выгодные условия для ведения своего бизнеса!

G: 13 ноября депутаты городской думы Новороссийска приняли генеральный план развития города до 2042 года. Какие основные задачи решает этот документ?

А. К.: Основные принципы — это прежде всего уход от точечной застройки, сохранение рекреационных зон, строительство новых социальных объектов. При этом нам важно поддерживать общие тенденции и приоритеты, обозначенные руководством нашего региона: развивать сельское хозяйство и работать на сохранение продовольственного запаса страны. Именно на эти цели и задачи опирались разработчики нового проекта генерального плана Новороссийска.

По новому генплану до 2042 года в Новороссийске предусмотрены участки для строительства 131 социально значимого объекта: 31 школы, 57 детских садов, 43 учреждений дополнительного образования,13 лечебно-профилактических медучреждений. Предусмотрено свыше 600 га зеленых зон. Запланированы территории под строительство объектов культуры.

G: Планируется ли реновация жилья в Новороссийске? В каком направлении ждать развития жилищного строительства в городе?

А. К.: В городе сегодня реализуются проекты комплексного развития территории (КРТ) по инициативе правообладателя. Уже заключено пять договоров, в рамках которых появится шесть школ, десять детских садов, три поликлиники, четыре спортивных объекта, будут благоустроены новые скверы. Еще два договора КРТ проходят процедуру рассмотрения.

Нами анализируется возможность обновления центральной части города с использованием механизма КРТ жилой застройки. В частности, подготовлено инвестиционное предложение по кварталам с самым высоким градостроительным потенциалом — вдоль улицы Суворовская и по Анапскому шоссе.

G: Можно ли считать Новороссийск городом-курортом, учитывая его выгодное прибрежное расположение? Какие шаги предпринимаются для развития рекреационной сферы города?

А. К.: Судите сами: ежегодно Новороссийск посещают более 1,5 млн туристов. В городе и его окрестностях почти 690 км разнообразных туристических маршрутов. У нас работают порядка 200 средств размещения, номерной фонд которых более 5 тыс. единиц.

В этом году для гостей и жителей Новороссийска стали доступны четыре новых объекта туристского показа: винодельческий дом «Бюрнье», винодельня «Раевское», винодельня «Реликта», агротуристический комплекс Park Home.

К следующему сезону в обновленном виде начнут функционировать пляжи «Кристалл 2», «Широкая балка» и «На мысе». Будет обустроен туристический маршрут на объекте показа «Ландшафтный арт-парк Home».

Отдельно хочу сказать, что с 1 января 2024 года в Новороссийске взимается курортный сбор. Он уже привнес в бюджет Краснодарского края порядка 8,5 млн руб. За счет этих средств мы уже благоустроили две зоны отдыха на набережной: установили МАФы, урны и лавочки.

G: Какие главные дорожные проекты в Новороссийске планируется реализовать в ближайшем будущем?

А. К.: Ситуация в данном направлении достаточно сложная. Среднесуточная интенсивность движения на некоторых участках улично-дорожной сети города уже превышает максимально допустимый показатель почти в семь раз. Но проект Северного обхода города протяженностью 41,1 км позволит перенаправить поток грузового транспорта до порта в обход жилой застройки. В настоящее время ведется его проработка и подготовка необходимой документации для включения в план дорожной деятельности.

Сейчас мы ищем источники финансирования для выполнения проектно-изыскательских работ на Южном обходе города. Его протяженность должна составить 18,8 км. Новая дорога соединит Южный район с трассой Новороссийск — Керчь, минуя центральную часть города.

Также ведется реконструкция участка автодороги на пересечении ул. Горького, Видова и Анапского шоссе. Она позволит увеличить пропускную способность автотранспорта в сторону 13-го микрорайона и села Абрау-Дюрсо на 30%. Окончание работ запланировано до конца текущего года.

Следует также сказать о реконструкции проспекта Дзержинского от ул. Южная до ул. Мурата Ахеджака. Там планируется продление шестиполосного движения. Допустимая интенсивность движения на данном участке возрастет в семь раз (с 2 тыс. до 14 тыс. авто/сутки). Будет организовано кольцевое пересечение и четырехполосный выезд на ул. Котанова. Проект планируется завершить в 2025 году.

В Южном районе планируется реализация еще трех проектов с увеличением полос движения с двух до четырех на улицах Котанова, Шоссейной, Волгоградской и просп. Дзержинского, а также строительство четырехполосной автодороги по ул. Хворостянского от пр. Дзержинского до ул. Шоссейной. Данный объект является началом Южного обхода. Он уже прошел госэкспертизу. Реализация начнется после прокладки инженерных сетей и застройки данной территории.

Беседовал Дмитрий Михеенко