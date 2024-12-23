Лосось смотрит на тебя

Плавучий ресторан Iris в Норвегии в 2024 году был удостоен звезды Michelin. И теперь столик в нем рекомендуется бронировать за несколько месяцев — число желающих посетить заведение увеличилось вдвое. Любителям дизайна предлагается оценить интерьеры, выполненные по проекту известного бюро NORM Architects.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ресторан Iris в Норвегии

Фото: NORM Architects Ресторан Iris в Норвегии

Фото: NORM Architects

Фьорд Хардангер сам по себе заслуживает того, чтобы ради него совершили путешествие: он третий по длине в мире и второй в Норвегии, с поросшими лесом скалистыми берегами. А пару лет назад во фьорде появилась новая достопримечательность: Salmon Eye («Глаз лосося») — созданная архитекторами Kvoring Design внушительная плавучая инсталляция в форме эллипсоида, покрытая пластинами из нержавеющей стали, похожими на чешую рыбы, и с большим круглым окном-зрачком. Несмотря на высокотехнологичный футуристичный облик, конструкция посвящена природе — ее хрупкости и необходимости заботиться о ней всерьез. Заказчиком проекта стал семейный концерн Eide Fjordbruk, первый в мире производитель лосося с углеродно нейтральным сертификатом. «Глаз лосося» создавался, чтобы разместить внутри форум-центр, информирующий об аквакультуре — о том, как выращивать рыбу и моллюсков без вреда для окружающей среды.

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Проект получил развитие: на верхних этажах «Глаза» открылся ресторан Iris. Работает он и зимой: например, сейчас, в декабре, открыта бронь на февраль. Заведение камерное, вмещает максимум 24 гостя. Визит туда — настоящее приключение. Сначала вас ждет путешествие на лодке по фьорду — иначе в ресторан не добраться. Зимой вода не замерзает (хотя на сайте есть пометка, что в случае погодных катаклизмов визит перенесут). В дегустационном меню 18 блюд. За гастрономию отвечает Аника Мадсен, восходящая звезда в мире высокой кухни. Гостей ждут понятные местные продукты, но в новом, порой парадоксальном прочтении: тальятелле из норвежской каракатицы с соусом из ламинарии, сельдерея и клубничного масла или жаркое из лосося с водорослями и грибами.

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Интерьер ресторана от NORM Architects контрастирует с его холодным внешним обликом за счет сочетания мягкого освещения и натуральных фактур. Сам выбор материалов — ореховое дерево в отделке, плюшевые ковры и мягкая мебельная обивка букле — создает домашнюю обстановку. Посреди суровых вод северного фьорда гости оказываются в неожиданно теплом уютном окружении. Чтобы усилить ощущение камерности, помещение было разделено на зоны. Переходя из одной в другую, можно любоваться видом на горы в разных ракурсах. Сервировка с керамикой минималистичного дизайна ручной работы природных оттенков перекликается с суровой красотой Хардангер-фьорда. Она усиливает впечатления от еды, связывая гастрономические находки Аники Мадсен с местным колоритом.

Марина Юшкевич